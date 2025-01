Những vị thuốc quý 'cực tốt' cho sức khoẻ trong món mứt Tết

Chúng ta đã rất quen thuộc với những món mứt Tết như mứt gừng, mứt quất, mứt bí, mứt dừa... Nhưng hẳn sẽ rất thú vị khi các bạn biết rằng nhâm nhi mứt Tết cũng chính là bạn đang nhấm nháp những vị thuốc quý giá, có thể giúp bồi bổ cơ thể và bảo vệ sức khỏe trong những ngày Tết bận rộn, với lịch sinh hoạt có phần thất thường. Hãy cùng tìm hiểu về những vị thuốc quý trong mứt Tết và công dụng của chúng đối với sức khỏe.

Mứt gừng- vị thuốc quý cho hệ tiêu hóa

Theo lương y Đỗ Tất Lợi trong cuốn ‘Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”: Gừng là một trong những gia vị phổ biến trong nền ẩm thực Việt Nam, đồng thời cũng là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Gừng có tính ấm, vị cay, tác dụng tiêu đờm, giảm ho, ấm bụng và cải thiện tiêu hóa. Trong mứt gừng, những lát gừng được tẩm đường và chế biến khéo léo, giữ được hương vị cay nồng đặc trưng, vừa thơm ngon lại vừa tốt cho sức khỏe.

Theo Đông y, gừng giúp làm ấm cơ thể, tăng cường khí huyết, giúp tiêu hóa tốt hơn, đặc biệt là sau những bữa ăn thịnh soạn trong dịp Tết. Gừng còn có tác dụng hỗ trợ làm giảm triệu chứng đầy hơi, khó tiêu... do ăn uống quá nhiều.

Ngoài ra, gừng còn có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể phòng tránh cảm cúm, viêm họng trong mùa đông.

Bên cạnh đó, gừng còn được biết đến với tác dụng làm giảm viêm khớp, giảm đau cơ, rất thích hợp cho những người cao tuổi hay bị đau nhức xương khớp sau những ngày ăn uống không điều độ.

Mứt quất- vị thuốc quý cho hệ hô hấp

Cùng với hoa đào, hoa mai, trong tâm thức của người Việt chúng ta, hình ảnh cây quất gắn liền với mùa xuân đang về, Tết đang đến. Bạn có biết, người miền Bắc gọi là cây quất, người miền Nam gọi là tắc, còn người Tây Nam Bộ gọi là cây hạnh?

Không chỉ dùng để trang trí cho không gian Tết, quất còn là nguyên liệu để làm mứt Tết thơm ngon và có phần cầu kỳ.

Quất trong Đông y được xem là một vị thuốc bổ phế, có tác dụng chữa ho, làm ấm phổi và cải thiện chức năng hô hấp. Quất chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi cảm cúm trong những ngày giao mùa của tiết trời đông xuân, cũng chính là mùa Tết cổ truyền của dân tộc ta.

Mứt quất với hương vị chua ngọt, the the đặc trưng rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện tình trạng đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là sau các bữa tiệc Tết. Quất cũng có tác dụng giúp làm giảm cơn ho, giảm đờm, trị viêm họng hiệu quả, là thức quà nhâm nhi ‘đầy an ủi’ cho hệ hô hấp khi thời tiết thay đổi thất thường.

Với quan niệm của người Việt chúng ta, quất còn là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc trong dịp Tết, vì vậy khi ăn mứt quất, gia chủ không chỉ tận hưởng hương vị tuyệt vời mà còn hy vọng vào một năm mới đầy may mắn, thuận lợi.

Mứt bí- thanh nhiệt, tốt cho tim mạch và làm đẹp da

Bí đỏ, một trong những loại nguyên liệu thường thấy trong mứt Tết, không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Trong Đông y, bí đỏ có tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc và bổ thận, giúp cơ thể giữ được sự cân bằng trong những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ và những món ăn giàu đạm.

Bí đỏ là một nguồn dồi dào vitamin A, C, các khoáng chất như sắt, canxi và magie, giúp cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ làn da khỏi tác hại của các gốc tự do. Mứt bí có thể giúp giảm cholesterol xấu trong máu, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đồng thời làm đẹp da, giữ cho làn da luôn mịn màng và khỏe mạnh.

Ngoài ra, mứt bí còn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Với hàm lượng chất xơ cao, bí đỏ giúp cải thiện tình trạng táo bón, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động tốt hơn, giúp hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh sau những bữa ăn thịnh soạn.

Mứt dừa- bổ dưỡng và tăng cường năng lượng

Dừa là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam và cũng là thành phần không thể thiếu trong mứt Tết. Dừa chứa nhiều chất béo có lợi cho cơ thể, giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng, đặc biệt là trong những ngày Tết khi cơ thể thường xuyên tiêu hao năng lượng từ việc di chuyển, ăn uống và thậm chí là rất nhiều công việc không tên của Tết.

Mứt dừa cung cấp một nguồn dồi dào axit lauric – một loại axit béo có tác dụng chống viêm, bảo vệ sức khỏe tim mạch và cải thiện chức năng miễn dịch. Mứt dừa không chỉ có vị ngọt thanh mà còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, làm giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy bụng.

Bên cạnh đó, dừa còn rất tốt cho sức khỏe làn da. Các dưỡng chất có trong dừa giúp giữ cho làn da luôn mềm mại, mịn màng và chống lại các tác hại từ môi trường. Vì vậy, mứt dừa không chỉ giúp bạn bổ sung năng lượng mà còn giúp bạn làm đẹp từ bên trong.

Mứt mơ - giải nhiệt, tăng cường tiêu hóa

Mơ là một loại quả có vị chua nhẹ, được dùng làm mứt trong dịp Tết và cũng là một vị thuốc quý trong Đông y. Mơ có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Mơ giúp tăng cường chức năng gan, giải độc gan và cải thiện tình trạng đầy bụng, khó tiêu sau khi ăn uống quá nhiều.

Ngoài ra, mơ còn giúp giảm đau nhức, đặc biệt là đối với những người có triệu chứng đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Mứt mơ không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn mang lại cảm giác dễ chịu cho hệ tiêu hóa sau những bữa tiệc Tết. Mơ cũng rất giàu vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể khỏi cảm lạnh.

Mứt hạt sen- an thần và giảm stress

Hạt sen, một nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn Tết, cũng là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Hạt sen có tác dụng an thần, giúp giảm căng thẳng, lo âu, giúp giấc ngủ trở nên sâu hơn và thoải mái hơn. Vì vậy, mứt hạt sen là món ăn tuyệt vời cho những ai cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả trước Tết.

Hạt sen còn có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa. Mứt hạt sen cung cấp một lượng lớn protein, vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ cơ thể, cải thiện sức khỏe và tinh thần.Mứt Tết không chỉ là món ăn ngon miệng, mà còn là sự kết hợp tuyệt vời của những vị thuốc quý giúp bảo vệ sức khỏe, bồi bổ cơ thể và mang lại may mắn trong năm mới.