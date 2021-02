Những thực phẩm lành mạnh giúp giảm cân mùa Tết

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 08:00 AM (GMT+7)

Bổ sung những loại thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp bạn đốt cháy chất béo không mong muốn.

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn giảm cân, nhưng một chế độ ăn uống có kiểm soát mới thực sự là chìa khóa. Dưới đây là những thực phẩm hàng đầu giúp bạn giảm cân tự nhiên.

Dứa

Bromelain chủ yếu được tìm thấy trong dứa tươi và là một loại enzyme chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và đốt cháy chất béo tuyệt vời. Dứa rất giàu mangan, giúp cải thiện phản ứng trao đổi chất của carbohydrate, axit amin và cholesterol. Nó cũng chứa một lượng lớn vitamin C (chất chống oxy hóa).

Dứa có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và đốt cháy chất béo. Ảnh: NHẬT LINH

Đu đủ

Khả năng đốt cháy chất béo của đu đủ đến từ enzym tiêu hóa papain, giúp phân hủy một số loại đường và chất béo, đồng thời giúp hấp thụ chất béo và đường dư thừa trong cơ thể. Nó cũng giúp loại bỏ cellulite và chứa đầy chất xơ, canxi, sắt và vitamin C. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đu đủ lên men được dùng như một loại thực phẩm bổ sung có thể giúp duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và giữ cho chúng ta có vóc dáng đẹp nhất.

Dâu tây

Kali và tanin trong dâu tây khiến chúng trở thành một loại thuốc lợi tiểu mà chúng ta nên ăn thường xuyên. Dâu tây chứa nhiều mangan giúp kích thích tuyến giáp, được cho là có tác dụng đốt cháy chất béo. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng ăn dâu tây giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và có thể làm giảm đáng kể các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Cam

Những người tiêu thụ đủ vitamin C đốt cháy chất béo nhiều hơn đến 30% khi hoạt động thể chất so với những nhiều thiếu vitamin C. Ăn cam thường xuyên cũng sẽ giúp giảm lượng đường trong máu và mức cholesterol.

Trà xanh

Là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất giúp trung hòa các gốc tự do, trà xanh tăng cường trao đổi chất và kích thích giảm béo. Trà xanh có hàm lượng catechin cao giúp cơ thể sử dụng nhiều năng lượng hơn.

Trà xanh giúp cơ thể ngăn được quá trình tích lũy mỡ thừa. Ảnh: NHẬT LINH

Mật ong

Mật ong được biết đến là một chất thay thế tuyệt vời cho đường đã qua chế biến, vì nó có đặc tính kháng khuẩn, kháng vi rút và kháng nấm, đồng thời giúp kích thích hệ thống miễn dịch. Nó cũng giúp ổn định lượng đường trong máu, giúp làm chậm quá trình tăng cân.

Giấm

Giấm giúp hạ chỉ số đường huyết trong máu và giúp chúng ta cảm thấy no hơn để không ăn quá nhiều. Giấm là một trong những lựa chọn thực phẩm tốt nhất khi bạn muốn kiểm soát sự thèm ăn của mình.

Chanh

Chanh chứa axit citric giúp tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả. Uống nước chanh thường xuyên giúp giải độc và ngăn ngừa việc lưu trữ chất béo mà chúng ta ăn vào. Ngoài ra, nó có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên và giúp ngăn ngừa đầy hơi.

Gừng

Gừng có khả năng làm tăng nhiệt độ cơ thể và do đó đốt cháy nhiều calo hơn. Gừng cũng rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giúp kiểm soát lượng đường huyết. Ngoài ra, gừng kích thích tiết dịch mật và các enzym tiêu hóa, giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn nhanh hơn.

Tỏi

Tỏi giúp giảm lượng cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt. Tác dụng sinh nhiệt của nó (tạo ra nhiệt trong cơ thể) cũng giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn. Một số nhà nghiên cứu khẳng định rằng tỏi có thể có tác động đến việc tạo ra các mô mỡ.

Tỏi giúp sản sinh nhiệt lượng đốt cháy mỡ. Ảnh: NHẬT LINH

Cà chua

Được khuyến khích cho bệnh nhân tiểu đường (do chỉ số đường huyết thấp, nhiều chất dinh dưỡng), cà chua cũng có đặc tính giảm béo. Vitamin C có trong cà chua giúp giảm cortisol, ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong máu. Điều này làm cho cà chua trở thành một loại thực phẩm đốt cháy chất béo tuyệt vời.

Ớt

Chất capsaicin có trong ớt (mang lại vị cay cho chúng) giúp no lâu và tăng cường trao đổi chất, đốt cháy calo và chất béo.

Cà tím

Axit chlorogenic trong cà tím có tác động tích cực đến độ nhạy insulin và quản lý lượng đường trong máu, đồng thời cũng giúp giảm lượng lipid trong máu. Cà tím hoạt động như một miếng bọt biển, hút hết chất độc và chất béo trong cơ thể. Vỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất, nhưng hàm lượng nước cao của phần thịt cũng khiến cà tím trở thành một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân, theo MSN.

