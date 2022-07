Những thực phẩm là "máy lọc" của cơ thể, giúp đào thải độc tố, chữa lành ngay từ bên trong

Quả bơ

Bơ là một loại trái cây rất giàu chất dinh dưỡng, hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Không những thế nó còn có rất nhiều tác dụng lợi ích tốt đối với sức khỏe con người. Theo ước tính thì trong mỗi một quả bơ thì có chứa tới 81 microgram lutein, có thể ngăn ngừa những bệnh về mắt như đục nhân mắt, thâm quầng mắt. Bơ còn cung cấp các axit đơn không no rất tốt cho tim mạch, glutathione có trong trái bơ giúp ngăn chặn sự hấp thu các chất béo trong ruột – nguyên nhân dẫn đến oxy hóa. Ngoài ra, trái bơ cũng giúp làm sạch độc tố tích tụ tại gan, tăng cường chức năng gan.

Chanh

Trong chanh có chất axit citric có thể bảo vệ chức năng gan, ngăn ngừa tổn thương oxy hóa (liên quan đến căng thẳng), điều chỉnh huyết áp nếu kết hợp với đi bộ hàng ngày.

Do đó, nước chanh là một lựa chọn thích hợp để giải độc cơ thể. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều, nên súc miệng bằng nước lọc ngay sau đó và không lập tức đánh răng để tránh gây tổn thương sức khỏe răng lợi.

Mướp đắng

Mướp đắng có công dụng giải độc rất tốt, nhất là thể độc do nóng trong, các dạng nhiễm độc do gan không đủ khả năng chuyển hóa. Sở dĩ mướp đắng có tác dụng này là vì mướp đắng có rất nhiều nước, nước có công dụng chuyển chất độc tới thận để thải ra ngoài. Mướp đắng lại có tính hàn, bớt sinh nhiệt, giảm nhiễm độc do nóng trong. Mướp đắng còn có tác dụng tăng cường chức năng gan, nên tăng khả năng thanh thải cho cơ thể. Mướp đắng còn có kháng sinh tự nhiên, nên có khả năng tiêu diệt các mầm bệnh gây độc.

Đậu xanh

Trong đậu xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa lành mạnh như axit phenolic, flavonoid, axit caffeic, axit cinnamic… Theo nhiều nghiên cứu, các chất chống oxy hóa này có thể làm giảm sự phát triển ung thư ở phổi và dạ dày do gốc tự do; tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, giảm tái phát u xơ tuyến tiền liệt. Hàm lượng cao chất xơ trong đậu xanh giúp hỗ trợ hệ thống tiêu hóa duy trì ổn định, giảm áp lực lên đường ruột, từ đó cũng phòng ngừa ung thư đại tràng và ung thư đường tiêu hóa.

Ngoài ra, Đông y cho rằng đậu xanh có tác dụng giải độc, lợi tiểu, khử ẩm, làm cho tinh thần sảng khoái, bổ sung năng lượng, giảm căng thẳng đầu óc, giảm áp lực cho tim.

Mộc nhĩ đen

Mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo hoặc nấm tai mèo là một loại nấm mọc trên thân của nhiều loại cây thân gỗ khác nhau. Mộc nhĩ được sử dụng như một loại thực phẩm và dược phẩm với nhiều tác dụng như bổ huyết, thông mạch, cầm máu và cải thiện tình trạng suy nhược toàn thân.

Đặc biệt, chất keo thực vật có trong mộc nhĩ đen có sức hút và kết dính cao, có thể hút thấm hết những tạp chất còn tồn lại trong hệ tiêu hoá, giúp máu trở nên “sạch” hơn, đồng thời còn làm hạ cholesterol, phòng chống xơ cứng mạch máu.

Bưởi

Vitamin c rất cần thiết cho hệ hô hấp và sức khỏe phổi. bưởi không chỉ cung cấp vitamin c tuyệt vời mà còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết, giúp cơ thể bảo vệ phổi khỏi nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch tổng thể.

Bưởi có thể giúp cải thiện chức năng phổi cho những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Theo đó, những người ăn bưởi thường xuyên có chức năng phổi tốt hơn so với người không ăn bưởi.

Atisô

Atisô chứa chất chống oxy hóa là acid caffeoylquinic, có khả năng kích thích dòng chảy của mật được sử dụng để điều trị chứng rối loạn gan. Nhờ khả năng điều hòa dòng chảy cơ thể dễ dàng tiêu hóa chất béo, và làm sạch các chất có khả năng gây viêm cho cơ thể.

Táo

Trong táo có chứa rất nhiều pectin. Đây thành phần hóa học cần thiết cho cơ thể giúp làm sạch và giải phóng độc tố. Giải phòng từ đường tiêu hóa, giảm tải gánh nặng cho gan trong quá trình xử lí các chất độc.

Các loại rau thuộc họ cải và rau xanh

Các loại rau họ cải và rau xanh như bông cải xanh, cải bruxen, cải bắp, súp lơ, collard, cải xoăn, su hào, củ cải, rau bina... có nhiều carotenoid (beta – carotene, lutein, zeaxanthin) vitamin C, vitamin E, protein, chất xơ và nhiều loại các khoáng chất khác.

Nhóm rau này có tác dụng phòng chống ung thư, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, bảo vệ gan, chống viêm, kháng virus thúc đẩy bài tiết độc tố... Đây chính là thực vật có nguồn diệp lục tuyệt vời, là sắc tố giải độc hàng đầu.

Súp lơ

Súp lơ cung cấp vitamin C hằng ngày cho cơ thể. Súp lơ chứa đặc tính chống viêm giúp hỗ trợ quá trình thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, súp lơ cũng nhiều chất xơ hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Gừng

Gừng là một loại rau giúp thanh lọc cơ thể tốt nhất. Nó làm sạch gan và giúp sửa chữa những thiệt hại gây ra bởi rượu và thực phẩm độc hại. Chỉ cần đun sôi gừng trong nước và nhâm nhi nó suốt cả ngày để giải độc cơ thể của bạn thường xuyên.

