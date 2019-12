Những sự kiện y tế nổi bật nhất năm 2019

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Whitmore ăn mòn cơ thể tái xuất khiến nhiều trẻ tử vong thương tâm; Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến;... là sự kiện nổi bật nhất ngành y tế năm 2019

Whitmore ăn mòn cơ thể tái xuất khiến nhiều trẻ tử vong thương tâm

Trong năm 2019, rất nhiều bệnh nhân nhập viện vì bị vi khuẩn whitmore ăn mòn cơ thể tấn công.

Chỉ trong tháng 8/2019, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Bạch Mai đã tiếp nhận 12 ca mắc Whitmore (tên người tìm ra bệnh), trong đó có 4 ca đã tử vong.

Đặc biệt, tháng 11/2019, một gia đình ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã mất 3 người con từ 1 đến 7 tuổi, trong đó xác định 2 cháu trai 2 và 5 tuổi tử vong do mắc vi khuẩn Whitmore.

Theo kết luận của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội, 3 trường hợp tử vong trong cùng một gia đình đều có biểu hiện sốt cao, diễn tiến tử vong nhanh. Trong đó có hai bé được khẳng định mắc bệnh Whitmore.

PGS.TS.BS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội, môi trường sống của gia đình 3 trẻ không có gì khác biệt với những gia đình xung quanh về đất, nước (nước giếng khoan).

Bệnh Whitmore cũng là bệnh nhiễm trùng thông thường đã có từ hàng trăm năm nay, nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, bệnh đã có phác đồ điều trị. Đây không phải là bệnh lạ, bệnh mới hay tái nổi.

Do đó, người dân không nên hoang mang. Bệnh không thành dịch, khó lây từ người sang người nhưng có thể ghi nhận chùm ca bệnh như trường hợp trên.

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày 22/11, Quốc hội chính thức bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Mặc dù có những đồn đoán về trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế trong một số vụ việc như VN Pharma nhưng việc Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức danh bộ trưởng y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhưng thực tế bắt nguồn từ quy định về tuổi nghỉ công tác quản lý theo pháp luật và quy định của Đảng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, suốt 8 năm qua, trên cương bị Bộ trưởng, bà nhận thấy, ngành y tế được Quốc hội và Chính phủ hỗ trợ chính sách rất nhiều.

Bên cạnh đó, các nhân sự toàn ngành cũng quyết liệt và sáng tạo, vận dụng các chính sách hội nhập quốc tế nhưng có sự đổi mới, sáng tạo phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

Ngoài ra, nữ Bộ trưởng cũng cho hay, trong thời gian của nhiệm kỳ của mình,bà luôn xác định nỗ lực hết sức, phải có những sản phẩm dù bé nhỏ nhưng có ích, chứ mình không buông trôi, cũng đấu tranh, cũng áp lực, cũng làm việc, phải hy sinh – nhưng mà đó là cuộc đời.

Bác sĩ đỡ đẻ kéo đứt đầu trẻ sơ sinh tại Hà Tĩnh

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào đêm 30/6, khi sản phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982, ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) nhập viện vì có dấu hiệu sắp sinh.

Tuy nhiên, 1 tiếng sau, kíp trực thông báo thai nhi vừa sinh ra đã chết, trên cổ có vết đứt dài được khâu lại. Phía gia đình cho rằng, bác sĩ thiếu kinh nghiệm, đã kéo đứt cổ bé khi đỡ đẻ.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền (Khoa Ngoại, chuyên khoa Răng, Hàm, Mặt) là người trực chính vào thời điểm bé sơ sinh đứt cổ

Là người trực chính vào thời điểm bé sơ sinh đứt cổ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền (Khoa Ngoại, chuyên khoa Răng, Hàm, Mặt) cho biết, dù có kinh nghiệm trong ngành y nhiều năm nhưng chưa lần nào ông đỡ đẻ.

Theo bác sĩ Quyền, dù chưa từng đỡ đẻ, nhưng ông được phân trực khối tại Khoa Ngoại và Khoa Sản.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ thông tin thai nhi chết lưu 2-3 ngày trước khi sinh. Tuy nhiên, trong báo cáo gửi Bộ Y Tế sau đó, Sở Y tế Hà Tĩnh nêu thông tin, thai nhi chết lưu trước 7 ngày.

Sau điều tra, 4 cán bộ bị kỷ luật gồm hộ sinh Hoàng Thị Trinh bị kỷ luật cảnh cáo; Hộ sinh Hoàng Thị Định và bác sĩ răng hàm mặt Nguyễn Hữu Quyền bị kỷ luật khiển trách; Trưởng khoa sản Nguyễn Minh Đức bị nhắc nhở.

Liên tiếp các vụ tai biến sản khoa khiến sản phụ tử vong

Trong tháng 10 và 11/2019, tại Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng đã xảy ra 3 vụ tai biến sản khoa nghiêm trọng khiến 2 sản phụ tử vong là Lê Huỳnh Phương Triều, Lê Huỳnh Phương Triều. 1 sản phụ nguy kịch là chị Nguyễn Thị Huyền.

Các sản phụ gặp tai biến sau khi được sử dụng thuốc gây tê Bupivacain WPW Spinal 0,5% Heavy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế cùng lực lượng chức năng đã tiến hành vào cuộc điều tra. Ngày 17/12, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, Hội đồng chuyên môn đã có kết luận về các vụ tai biến sản khoa này.

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn, cả 3 ca bệnh đều là sự cố y khoa nghiêm trọng liên quan đến thuốc gây tê Bupivacaine với chẩn đoán xác định ngộ độc thuốc gây tê và tử vong nghĩ nhiều đến sốc phản vệ hoặc ngộ độc thuốc tê.

Hàng loạt ca hôn mê, tử vong do thẩm mỹ

Tháng 10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM tiếp nhận cấp cứu một phụ nữ 65 tuổi bị biến chứng nặng và tử vong sau khi xăm chân mày làm đẹp thẩm mỹ.

Đây là ca tử vong thứ 3 sau thẩm mỹ làm đẹp trên địa bàn TP chỉ trong vòng hai tuần gần đây, 2 phụ nữ tử vong trước đó bị tai biến sau làm đẹp căng da mặt và nâng ngực.

Tháng 4/2019, nữ bệnh nhân 25 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện An Việt.

Ngày 12/10, các bác sĩ BV Chợ Rẫy tiếp nhận một bệnh nhân từ Trung tâm cấp cứu 115 chuyển qua do căng da mặt tại BV Kangnam.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng, ngưng tim ngoại viện rồi tử vong sau 3 ngày điều trị.

Tại Hà Nội, tháng 4/2019, nữ bệnh nhân 25 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện An Việt. Người phụ nữ này được chẩn đoán tử vong khi hôn mê sâu, tổn thương thiếu máu não diện nặng, phù não nặng sau ngừng tuần hoàn…

Nhiều trẻ phản ứng sau tiêm vắc-xin 5 trong 1 ComBe Five

Đầu tháng 1/2019, vắc xin ComBe Five mới đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng vừa qua khiến nhiều trẻ bị phản ứng sau tiêm như: sốt cao, khóc, khó thở... Đặc biệt có 3 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin ComBE Five khiến nhiều bà mẹ lo lắng.

Nhiều trẻ phản ứng sau tiêm vắc-xin 5 trong 1 ComBe Five.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, với trường hợp trẻ tử vong, có thể giải thích là do trùng hợp với một số bệnh lý ngẫu nhiên hoặc nhiều nguyên nhân như ngạt thở, sặc sữa, nằm nghiêng gây ngạt, suy hô hấp…hoặc do cơ địa trẻ mẫn cảm, phản ứng mạnh hơn với kháng nguyên có trong vắc xin ComBE Five. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng, trẻ có phản ứng sau tiêm song gia đình chưa phát hiện kịp thời, hoặc trẻ không được xử lý sốc phản vệ nhanh nhất.

Do vậy, Bộ Y tế tiếp tục tiêm loại vắc xin này trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

