Những nguyên nhân không ngờ có thể gây sinh non, mẹ bầu cần tránh ngay

Sinh non là mối lo suốt cả thai kỳ của mẹ bầu, có những nguyên nhân dẫn đến vấn đề này nhưng ít người ngờ tới.

Bệnh răng miệng

Các nghiên cứu cho thấy khi bị các vấn đề nhiễm trùng ở răng miệng, cơ thể sẽ tiết ra chất để chống lại nhiễm trùng. Chất này có thể dẫn đến chuyển dạ, sinh non. Vì vậy, các vấn đề răng miệng như sâu răng, chảy máu chân răng, loét miệng rất nguy hiểm nhưng ít người quan tâm. Cho nên, đây là lý do quan trọng, chị em cần kiểm tra vấn đề răng miệng trước khi có kế hoạch mang thai.

Hút thuốc lá

Khi bạn hút thuốc, sẽ có 4000 hóa chất đi vào cơ thể. Tuy nhiên, chất nicotine và CO sẽ gây tác động nhiều nhất. Nicotine khiến cho các mạch máu bị thu hẹp bao gồm cả mạch máu dây rốn cung cấp oxy, và dinh dưỡng cho em bé. Khí CO sẽ bám vào các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đến cho bào thai khiến làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến phôi thai gây ra tình trạng thiếu oxy phôi thai ở người mẹ hút thuốc.

Tập thể dục quá sức, quá nặng

Tập thể dục nhẹ nhàng trong khi mang thai không làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Thậm chí, nếu bà bầu tập nhẹ nhàng có thể giúp giảm nguy cơ một số biến chứng của thai kỳ như tiểu đường thai nghén. Tuy nhiên, khi bạn tập quá nặng hoặc quá sức có thể gây nguy hiểm. Khi bà bầu tập nặng sẽ gây áp lực lên vùng bụng hoặc chạy bộ có thể gây nguy hiểm cho thai nhi, kích thích cơn co tử cung dẫn đến sinh non.

Căng thẳng

Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí sinh lý học cho thấy mức độ hormone gây căng thẳng tăng lên ở mẹ bầu có thể tăng cảm giác đói nhưng làm giảm khả năng vận chuyển dinh dưỡng từ mẹ sang con thông qua nhau thai. Việc vận chuyển dinh dưỡng giảm đi sẽ khiến cho trọng lượng thai nhi giảm, thai nhi chậm phát triển, kích thích chuyển dạ sinh non.

Uống rượu

Uống rượu khi mang thai có thể gây tử vong cho thai nhi. Rượu khi vào cơ thể mẹ có thể đi vào bào thai thông qua nhau thai. Không giống như gan của người trưởng thành, gan của thai nhi vẫn đang hình thành nên không thể loại bỏ được rượu hay chống đỡ với các chất độc hại. Cho nên, rươu có thể ảnh hưởng xấu đến thai, dẫn đến sinh non hoặc sảy thai.