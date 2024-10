Những dấu hiệu bất thường đe doạ tính mạng trẻ sơ sinh nếu không phát hiện sớm

BS Nguyễn Quỳnh Hương - Khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chia sẻ những dấu hiệu bất thường ở trẻ sơ sinh mà cha mẹ cần đặc biệt lưu ý:

1. Khó thở:

Nếu trẻ có nhịp thở nhanh hơn 60 lần/phút hoặc thở chậm dưới 40 lần/phút, đây có thể là dấu hiệu của vấn đề hô hấp nghiêm trọng. Cánh mũi phập phồng, khò khè, hay lồng ngực co rút cũng là những triệu chứng cần được quan tâm. Những tình trạng này không chỉ làm giảm khả năng hô hấp mà còn có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

2. Bỏ bú hoặc bú ít

Việc trẻ bỏ bú hoặc bú ít cũng cần được chú ý. Sự thay đổi này có thể cho thấy trẻ đang gặp khó khăn về sức khỏe, đặc biệt nếu đi kèm với tình trạng ngủ li bì và khó đánh thức. Đây là những dấu hiệu cho thấy trẻ có thể đang bị suy dinh dưỡng hoặc mắc các vấn đề về nhiễm trùng.

3. Sốt:

Sốt là một triệu chứng phổ biến nhưng không thể xem thường. Nếu trẻ có nhiệt độ trên 38 độ C hoặc hạ nhiệt độ dưới 36 độ C, cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức. Cùng với đó, mắt sưng hoặc có dử, miệng có nhiều mảng trắng cũng là những dấu hiệu cần phải kiểm tra bởi các bác sĩ.

4. Vàng da

Da vàng sớm trong vòng 24 giờ sau sinh hoặc tình trạng vàng da kéo dài hơn 10 ngày có thể là triệu chứng của bệnh lý gan, mật hoặc các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe. Cha mẹ cũng không nên bỏ qua tình trạng co giật hoặc co cứng, bụng trướng to, hay phân nhiều nước, nhiều lần hơn bình thường, vì đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng trong hệ tiêu hóa hoặc hệ thần kinh.

5. Không tiểu tiện hoặc đại tiện trong 24h đầu sau sinh

Điều này có thể cho thấy sự tắc nghẽn trong hệ tiêu hóa hoặc các vấn đề khác liên quan đến thận của trẻ.

Theo BS Nguyễn Quỳnh Hương, sự nhạy bén của cha mẹ trong việc phát hiện các dấu hiệu bất thường sẽ góp phần cứu sống trẻ và bảo vệ sức khỏe cho các bé trong giai đoạn đầu đời quan trọng này. Nếu gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như trên, các bậc phụ huynh nên nhanh chóng đưa trẻ đến phòng khám chuyên khoa sơ sinh.

