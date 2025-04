Vụ đánh nữ bác sĩ, hỏi “mày biết tao là ai không?": Bộ Y tế vào cuộc

Liên quan đến vụ nữ bác sĩ ở Gia Lai bị bệnh nhân hành hung khi đang làm việc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ sở y tế.

Vụ việc hành hung bác sĩ tại đơn vị Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vào ngày 31/3 đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.

Công an thị trấn Chư Sê đã triệu tập NAT (bên phải, người đánh nữ bác sĩ) lên cơ quan làm việc. (Ảnh: PL.TPHCM)

Vì thế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục, chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự. Trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Các đơn vị cũng cần thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế cần quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên.

Khoảng 18 giờ ngày 31-3, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân. Các bác sĩ khám, đo các chỉ số, đánh giá sơ bộ tình trạng bệnh để xếp giường cho bệnh nhân.

Bệnh nhân NVT (49 tuổi; ngụ xã la Pal, huyện Chư Sê) đang có mùi rượu nên bác sĩ Nguyễn Thị Diễm H. đã vỗ chân bệnh nhân để nhắc người này hợp tác cho bác sĩ khám bệnh.

Lúc này, người nhà bệnh nhân Hồ Văn P. (ngụ thị trấn Chư Sê) nằm giường kế bên hỏi “bệnh nhân đang đau sao lại đập mạnh thế?”, bác sĩ H. trả lời là “dùng lực rất nhẹ”.

T. liền lớn tiếng, có nhiều lời nói đe dọa bác sĩ H., như: “Tao ngứa mắt mày rồi", "Tao thách mày ra khỏi bệnh viện này", "Mày biết tao là ai không?", "Mày có biết anh tao là ai không?"...

Nghe vậy, bác sĩ H. nói: “Mình không nói chuyện với bạn. Mời bạn sang giường bên kia”.

T lập tức xông vào đấm vào mặt, đầu bác sĩ H. Một điều dưỡng ở gần đó chạy đến can ngăn, gọi bảo vệ hỗ trợ can thiệp.

Mặc dù được can ngăn nhưng thanh niên này vẫn lớn tiếng trong bệnh viện: “Tao thích thì tao đánh” và tiếp tục đe dọa bác sĩ H.