Nhật ký COVID-19 ngày 8/8: Cuộc sống trong phòng cách ly

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 15:00 PM (GMT+7)

Lời tòa soạn Anh N. (bệnh nhân số 589) là Giám đốc một công ty tại quận Tân Phú (TP. HCM). Ngày 1/8, anh có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi trở về từ Đà Nẵng hôm 25/7. Hiện tại, anh N. đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM. Khi điều trị tại đây, anh đã có những cảm xúc nhắn nhủ với mọi người rằng: Dương tính với COVID-19 không hẳn là quá tệ, không phải là chấm hết. Khi vượt qua nó, bạn chiến thắng nỗi sợ hãi về nó, cho bạn thời gian bình tâm hơn để nhìn nhận về cuộc sống. Bạn sẽ nghiêm túc và biết phải làm gì nhiều hơn sau này. Và nó cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời mà chắc mua không có mà cũng đừng nên có”. Chúng tôi xin giới thiệu những chia sẻ của bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 589 để khuyến cáo mọi người hãy luôn rửa tay, đeo khẩu trang và tuân thủ đúng các quy định và yêu cầu của cơ quan chính quyền, tuân thủ đúng các quy định về cách ly để tất cả vượt qua được đại dịch.

Vậy là hơn 1 tuần tôi ở trong căn phòng cách ly này, mỗi ngày trôi qua là một ngày đầy niềm tin và hi vọng...

Sáng sớm dậy, thấy sức khoẻ ổn, chưa biến chứng gì là tôi mừng lắm, chỉ sợ chụp ống thở vào rồi ta chẳng còn biết mọi thứ xung quanh.

Đồ ăn trong phòng cách ly.

Thật may mắn, tin tức tích cực luôn bay về. Sáng sớm, anh Tr., chủ Homestay tôi ghé qua Huế nhắn: “Sức khoẻ tốt chứ anh? Họ đã thông báo ngày ra viện chưa? Em và mọi người F1 ở đây ngày 8/8 sẽ được hết cách ly anh ạ. Mọi người sức khỏe tốt không ai có vấn đề chi cả, anh yên tâm nhé!”. Lòng tôi nhẹ đi nhiều lắm, mong nhất mọi người bình an.

Rồi hàng xóm, căn nhà cuối hẻm có cậu bé P. đột nhiên sốt, xe cấp cứu tới đưa đi ngay. Cả xóm lại xôn xao. Thời khắc nhạy cảm, mọi cơn đau đầu, hắt hơi, nóng lạnh... cả nhà đều đứng ngồi không yên. Tôi liên lạc ngay anh cán bộ y tế phụ trách hỏi “bé đưa đi cách ly luôn và xét nghiệm hay sao em?”. “Không anh, em đưa lên Bệnh viện Tân Phú. Đang đợi kết quả”. Và chiều cuối ngày có kết quả: "Bé đó sốt siêu vi nha anh”. Tôi lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm.

Đó tất cả là mối quan tâm hàng đầu của tôi, mong mọi người bình an, mong lắm các F1 được âm tính thêm lần nữa, mong họ được hết cách ly, được an toàn.

Hôm nay ngày đẹp, tháng đẹp, sức khoẻ tôi ổn, ăn uống vẫn tốt, uống nước nhiều, liên tục, tránh để cổ họng khô.

Nhiều bạn rất quan tâm hỏi tôi, trong phòng cách ly thế nào ? Khi vào có đem gì theo không anh? Mỗi ngày trong đó ra sao?

Nếu bạn không may bị đánh số, bạn chuẩn bị bước vào Bệnh viện Nhiệt Đới, bạn hãy tự tin, hãy an tâm. Bạn sẽ được các chuyên gia y tế chăm sóc chu đáo, bạn không đem theo bất cứ thứ gì ngoài điện thoại di động và cục xạc. Thiếu gì nhờ bạn bè, gia đình từ từ gởi vào sau, gởi vào nhưng lúc ra thì không thể đem ra. Có các quy tắc an toàn bạn sẽ phải biết.

Mỗi ngày tôi dậy lúc 4h30 - 6h30 sáng: Dành cho việc vệ sinh, uống nước, khò muối họng, ăn nhẹ và uống thuốc, viết note, nhật ký, vận động nhẹ, đi đi lại lại.

Từ 7h-11h trưa: Dành cho việc ăn sáng, vận động nhẹ, thăm khám của bác sĩ, các y tá hộ lý lấy mẫu xét nghiệm ... và nghỉ ngơi.

Từ 12h-14h : Ăn trưa, uống thuốc và nghỉ ngơi. Ban ngày nếu nằm nghỉ, tôi cố gắng nằm sấp nhiều nhất có thể theo lời bác sĩ dặn để tránh đông cứng phổi.

Từ 15h-20h: Vận động nhẹ, ăn tối, uống thuốc, vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi.

21h: Tôi thường đi ngủ sớm.

Tâm lý là điều quan trọng nhất trong điều trị COVID-19, mọi chuyện đã có các chuyên gia y tế lo. Bbạn chỉ cần tinh thần tích cực, lạc quan.

Chú ý các bài tập bạn cần hít thở thật sâu, bài nào không quan trọng, chủ yếu để phổi hoạt động, co bóp, phồng lên xẹp xuống là được.

Một việc khác rất quan trọng đó là bệnh nền, có nghĩa bạn có bất kỳ bệnh gì trong người thì hãy đi chữa nó, bạn nên tầm soát sức khoẻ định kỳ, bạn nên tập thể dục, tập gym để luôn có sức khỏe tốt nhất cho chính bạn và dành cho chẳng may khi phải đối mặt với virus COVID-19, bạn sẽ nắm được cơ hội vượt qua nó rất nhiều.

Chúc tất cả mọi người một ngày tốt lành, một ngày an toàn. Đi ra ngoài đường nhớ tự bảo vệ mình nhé. Không ai bảo vệ bạn và gia đình bạn ngoài chính bạn.

