Nguyên nhân không ngờ khiến chàng trai trẻ mắc chứng "mất tích" tinh trùng, rối loạn cương dương

Chủ Nhật, ngày 01/05/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hoang mang, buồn chán khi vẫn còn trong thời gian trăng mật nhưng đã mắc chứng “trên bảo dưới không nghe”. Thảm hại hơn, lượng tinh trùng xuất ra quá ít, gần như “mất tích” sau mỗi lần về đích khiến chàng trai mới 27 tuổi lo lắng. Vậy đâu là nguyên nhân rối loạn cương dương ở chàng trai này?

Còn trẻ nhưng đã rối loạn cương dương, không xuất tinh sau khi quan hệ

Anh L.V.T (Hà Nội) 27 tuổi, vừa cưới vợ được 6 tháng, vẫn đang trong khoảng thời gian trăng mật nhưng hơn 1 tháng gần đây, anh đã rơi vào tình trạng hoang mang bởi cậu nhỏ thời gian gần đây nhiều lúc trái lệnh, "trên bảo, dưới không nghe" mỗi lần hai vợ chồng lâm trận. Hoang mang hơn, T còn thấy có một số lần, lượng tinh trùng xuất ra ít một cách khác thường.

T cho biết, về tình cảm với vợ thì hoàn toàn không phải là nguyên nhân dẫn tới tình trạng cậu nhỏ ỉu xìu như vậy mỗi khi gần gũi. T rất yêu vợ và phải mất nhiều thời gian, công phu mới chinh phục được vợ mình. Vợ của T là một cô gái xinh xắn, 25 tuổi, học khóa dưới cùng trường đại học với T. Hai vợ chồng quen và yêu nhau từ năm thứ 3 đại học, mối tình sinh viên có nhiều kỷ niệm đẹp.

Hiện giờ, cả hai vợ chồng đã đi làm và có thu nhập ổn định, gia đình T cũng có điều kiện, mua cho hai vợ chồng một căn nhà chung cư nhỏ. Tinh thần thoải mái, vật chất đầy đủ vậy nhưng gần đây, T lại bị chứng không thể cương cứng mỗi lần quan hệ, T cảm giác mình không có chút "bản lĩnh đàn ông" nào mỗi lần ái ân với người vợ trẻ. Về phía vợ T, mỗi lần thấy chồng mình ỉu xìu như vậy, cô bực bội, khó chịu. Vợ T có nói với chồng rằng: "Hình như anh đã no xôi, chán chè ở chốn công sở rồi phải không?".

Chỉ vì cậu nhỏ liên tục "trên bảo dưới không nghe" như vậy mà mối quan hệ của hai vợ chồng T bắt đầu có những vết rạn nứt, nghi ngờ.

Ảnh: minh họa

Một câu chuyện khác là chuyện của anh N.H.C (Lạng Sơn, 32 tuổi). Anh C. đã có 1 con trai lên 4 tuổi, vợ chồng đang dự tính định sinh thêm con thứ 2 nhưng những lần gần đây, mỗi lần đạt cực khoái xong xuôi nhưng lại không thấy tinh trùng xuất ra. Điều này làm anh vô cùng lo lắng. Người ta vẫn nói: "trai 30 tuổi đang xoan", lẽ nào sức khỏe anh có vấn đề nghiêm trọng?

Vợ anh và bố mẹ hai bên gia đình cũng hối thúc chuyện sinh thêm em bé thứ 2 để hai bên ông bà chăm con nhỏ hộ khi đang còn có sức khỏe. Nhưng mỗi lần gần gũi vợ, cảm xúc vẫn thăng hoa nhưng tinh trùng biến đâu hết hoặc cũng có khi xuất ra quá ít khiến anh lo lắng về chuyện sinh con.

Thấy chồng như vậy mỗi khi xung trận, vợ C. cũng tăng cường làm các loại thức ăn bổ dưỡng tăng kẽm cho chồng như: các món hải sản (cua, ghẹ, hàu…) thậm chí, vợ C còn làm mấy bình rượu bổ thảo dược ngâm cho C uống để mong tăng lượng tinh binh cho chồng.

Nguyên nhân không ngờ của chứng rối loạn cương dương và cách khắc phục

ThS.BS Nguyễn Văn Đức - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết, nhiều bệnh nhân đã tới bệnh viện khám và có biểu hiện như anh L.V.T và N.H.C. Nguyên nhân dẫn tới việc suy giảm sức khỏe tình dục của hai bệnh nhân này do bệnh nhân bị mắc bệnh đái tháo đường và đôi khi bệnh nhân gặp phải những áp lực về mặt tâm lý trong cuộc sống.

ThS.BS Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tư vấn cho bệnh nhân

Theo ThS.BS. Nguyễn Văn Đức, kiểm tra đường huyết của mình là một biện pháp rất đơn giản nhưng rất nhiều người Việt hiện nay không có thói quen làm. Bạn chỉ cần ra một hiệu thuốc bất kỳ, với chi phí khoảng 10 hay 15 ngàn đồng là có thể test nhanh đường huyết của mình. Nhiều nam giới bị rối loạn cương dương nhưng không biết đái tháo đường là nguyên nhân khiến nam giới có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao gấp 3,5 lần so với nam giới không mắc bệnh. Trường hợp anh L.V.T còn rất trẻ, dù mới 27 tuổi, yêu vợ nhưng không thể cương dương mỗi lần quan hệ bởi đường huyết của anh T cao, gây tổn thương các dây thần kinh, làm hẹp các mạch máu ở dương vật. Vì vậy, lượng máu không bơm đủ để làm cương dương mỗi lần quan hệ.

Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng xuất tinh ngược

ThS.BS Nguyễn Văn Đức cho biết, trường hợp của anh N.H.C, mỗi lần quan hệ với vợ dù vẫn đạt cực khoái nhưng không thấy xuất tinh hoặc lượng tinh trùng xuất ra rất ít vì nguyên nhân anh C. bị đái tháo đường. Tình trạng của anh C. mỗi lần quan hệ xong nhưng không thấy xuất tinh là tình trạng xuất tinh ngược dòng. Tinh dịch mỗi lần quan hệ xong không xuất tinh ra khỏi dương vật mà sẽ xuất tinh vào bàng quang. Nam giới bị xuất tinh ngược là một trong những nguyên nhân gây vô sinh.

"Nguyên nhân xuất tinh ngược này do lượng đường cao dẫn tới tổn thương dây thần kinh tại các cơ vòng khiến người bệnh bị xuất tinh ngược. Bình thường, khi xuất tinh thì cơ thắt cổ bàng quang đóng lại để tinh trùng không phóng vào trong bàng quang. Khi cơ vòng không hoạt động bình thường thì tinh trùng sẽ bị phóng ngược vào bàng quang" - ThS. BS Nguyễn Văn Đức cho biết.

BS. Đức cũng đưa ra lời khuyên: đối với nam giới bị rối loạn cương dương do bệnh đái tháo đường cần thay đổi lối sống như: giảm ăn các chất béo và cholesterol, tập thể dục, giảm cân, bỏ hút thuốc, rượu bia và thường xuyên tự kiểm tra đường huyết để theo dõi sức khỏe. Nếu tình trạng không được cải thiện cần tới gặp bác sĩ chuyên khoa nội tiết, chuyên khoa nam học để điều trị.

Đối với nam giới bị đái tháo đường có có mức testosterone thấp, bác sĩ có thể áp dụng liệu pháp thay thế testosterone để điều trị tình trạng rối loạn cương dương. Tuy nhiên, liệu pháp testosterone có thể gây ra tình trạng suy tinh hoàn nên luôn cần bác sĩ cân nhắc kỹ lưỡng và theo dõi chặt chẽ.

