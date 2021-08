Nguy cơ nhập viện do COVID-19 tăng gấp đôi với biến thể Delta

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Biến thể Delta của SARS-CoV-2 không chỉ có khả năng lây lan cao mà còn làm tăng nguy cơ nhập viện so với những người nhiễm biến thể Alpha.

Đây là kết quả một nghiên cứu mới của Anh đăng trên Tạp chí Lancet Infectious Diseases.

Các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Y tế công cộng Anh và Đại học Cambridge cho biết: "Bệnh nhân nhiễm biến thể Delta có nguy cơ nhập viện cao hơn 2 lần so với bệnh nhân nhiễm biến thể Alpha, đồng thời việc tăng nguy cơ cần chăm sóc tích cực ở bệnh nhân nhiễm biến thể Delta đã cho thấy nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc tích cực cũng như điều trị nội trú ngày càng tăng".

Biến thể Delta gây tăng nguy cơ tình trạng bệnh trầm trọng

Nghiên cứu bao gồm dữ liệu của 8.682 bệnh nhân COVID-19 ở Anh bị nhiễm biến thể Delta và 34.656 người nhiễm biến thể Alpha. Trong cả hai nhóm, hầu hết bệnh nhân (74%) chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Các bệnh nhân được xét nghiệm phát hiện COVID-19 trong khoảng thời gian từ 29/3/2021 đến 23/5/2021 và nhóm nghiên cứu đã phân tích đánh giá tỷ lệ nhập viện của người nhiễm COVID-19.

Kết quả cho thấy, nhìn chung, 2,3% bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và 2,2% bệnh nhân nhiễm biến thể Alpha đã nhập viện trong vòng 2 tuần sau khi họ có xét nghiệm khẳng định nhiễm COVID-19. Nhưng sau khi nhóm nghiên cứu loại trừ một số yếu tố liên quan tới tăng nguy cơ nhập viện của bệnh nhân (như tuổi tác, tình trạng tiêm chủng), họ nhận thấy biến thể Delta có liên quan đến nguy cơ nhập viện cao gấp 2,26 lần so với biến thể Alpha và tăng 1,45 lần nguy cơ phải chăm sóc tích cực.

Nguy cơ nhập viện do COVID-19 tăng gấp đôi với biến thể Delta

Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng kết quả nghiên cứu của họ tương tự như kết quả một nghiên cứu khác được thực hiện trước đây ở Scotland cũng cho thấy nguy cơ nhập viện trong vòng 14 ngày cao hơn ở bệnh nhân nhiễm biến thể Delta so với bệnh nhân nhiễm biến thể Alpha.

Tác giả chính của nghiên cứu Tiến sĩ Anne Presanis, chuyên gia thống kê cao cấp thuộc Đại học Cambridge (Anh), cho biết: "Phân tích của chúng tôi nhấn mạnh rằng trong trường hợp không tiêm chủng, bất kỳ đợt bùng phát bệnh nào do chủng Delta gây ra cũng sẽ tạo ra gánh nặng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhiều hơn do biến thể thể Alpha gây ra. Do đó, tiêm chủng đầy đủ là rất quan trọng để giúp giảm nguy cơ mắc COVID-19 có triệu chứng và quan trọng là giảm nguy cơ mắc bệnh trầm trọng và phải nhập viện khi nhiễm biến thể Delta".

Tiêm phòng COVID-19 đầy đủ là rất quan trọng

Tiến sĩ David Strain, giảng viên lâm sàng cao cấp tại Đại học Exeter (Anh), không thuộc nhóm nghiên cứu trên, cho rằng : "Kết quả nghiên cứu này đã xác nhận những gì chúng ta đang thấy trên thực tế lâm sàng".

Tiêm phòng COVID-19 đầy đủ là rất quan trọng để phòng bệnh

Strain nhấn mạnh: "Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết có một chương trình vaccine toàn diện cho người trẻ tuổi và cần xóa bỏ quan điểm cho rằng người trẻ tuổi không thể mắc bệnh COVID-19 trầm trọng. Đây không phải là điều bất ngờ, vì 2 vấn đề liên quan nêu trên có thể liên quan tới sự lây nhiễm mạnh của biến thể Delta và cũng đóng vai trò liên quan tới tình trạng trầm trọng của bệnh COVID-19".

Các nhà khoa học cho rằng: "Nghiên cứu mới này đã đo lường số lần nhập viện như một chỉ dấu thể hiện tình trạng bệnh nặng và đã đưa ra kết quả rất rõ ràng: biến thể Delta làm tăng số ca nhập viện so với biến thể Alpha trước đây phổ biến ở Anh. Kết hợp với các nghiên cứu trước đây giúp khẳng định rằng biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn 50% so với biến thể Alpha, điều này cho thấy chúng ta đang phải đối mặt với một biến thể rất nguy hiểm. Do vậy, việc tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là cần thiết để mang lại khả năng bảo vệ tối đa trước biến thể Delta".

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nguy-co-nhap-vien-do-covid-19-tang-gap-doi-voi-bien-the-delta-16921083...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nguy-co-nhap-vien-do-covid-19-tang-gap-doi-voi-bien-the-delta-169210830094527071.htm