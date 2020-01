Nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi vì sự thay đổi tưởng tốt này

Thứ Tư, ngày 15/01/2020 11:06 AM (GMT+7)

Nhiều người hút song song thuốc lá điện tử với thuốc lá thường và tin rằng đỡ có hại, nhưng các nhà khoa học Mỹ cảnh báo: nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi!

Sau một nghiên cứu được công bố trên Journal of the American College of Cardiology trước đây cho thấy người ngưng thuốc lá thường và hút sang thuốc lá điện tử có sự cải thiện đáng kể về sức khỏe mạch máu, nhiều người đã vội thay đổi thói quen, hoặc không bỏ được thuốc lá thường thì hút song song 2 loại để hy vọng giảm bớt tác hại.

Nguy cơ đột quỵ tăng gần gấp đôi nếu bạn hút song song cả 2 loại thuốc lá thường - điện tử - ảnh minh họa từ Internet

Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Đại học George Mason vừa công bố trên American Journal of Preventive Medicine cho thấy hút song song cả thuốc lá điện tử và thuốc lá thường còn có hại hơn, đó là tăng cao nguy cơ đột quỵ ở tuổi thanh niên và những năm đầu của tuổi trung niên.

Cụ thể, kết quả phân tích dựa trên dữ liệu sức khỏe của hơn 161.000 người tuổi từ 18-44 cho thấy người hút song song 2 loại thuốc lá có nguy cơ đột quỵ gần gấp đôi so với người chỉ hút thuốc lá thường. Với người chưa bao giờ hút thuốc mà bắt đầu hút cả 2 loại song song thì nguy cơ đột quỵ tăng gần gấp 3.

Theo tác giả chính Tarang Parekh, thông điệp lớn nhất mà họ muốn chuyển đến mọi người, nhất là người trẻ, là không nên coi thuốc lá điện tử như một lựa chọn lành mạnh hơn.

Nhiều nghiên cứu trước đó cho thấy đã là thuốc lá thì đều có hại, và mỗi loại thuốc lá sẽ gây hại nhiều hơn ở một số mặt nhất định. Thuốc lá điện tử có thể "đỡ hại" cho mạch máu nhưng lại gây tổn thương phổi nghiêm trọng hơn, được cho là do vitamin E acetate, vốn có thể phá hủy phổi nhanh gấp nhiều lần so với thuốc lá thường. Nghiên cứu khác trên tạp chí khoa học PNAS cho thấy nicotine từ khói thuốc lá điện tử cũng gây ung thư phổi và cả ung thư bàng quang.

