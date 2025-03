Người phụ nữ nhập viện vì men gan cao gấp 10 lần thừa nhận một sai lầm khi ăn nhiều người Việt mắc phải

Mới đây, cô Vương (ở Phúc Châu, Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tổn thương gan nghiêm trọng.

Theo chia sẻ của gia đình bệnh nhân, trước khi nhập viện, bà Vương xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây bệnh.

Bệnh nhân Vương Huệ được điều trị tại viện.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số men gan của bà Vương cao gấp 10 lần so với bình thường, chức năng gan bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc. Xét nghiệm chuyên sâu cho thấy trong cơ thể bệnh nhân có nồng độ aflatoxin (độc tố có trong các thực phẩm mốc) cao.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện 2 ngày trước khi nhập viện, bà Vương tìm thấy 1 túi lạc để trong tủ bếp từ lâu, do tiếc rẻ nên bà đã luộc lên ăn. Bác sĩ cho biết, rất có thể túi lạc đã bị mốc nhưng bà Vương không để ý, lại luộc lên ăn dẫn đến ngộ độc aflatoxin cấp tính, tổn thương gan.

Sau một tuần điều trị tại viện, tình trạng của bà Lưu đã ổn định. Khi được bác sĩ giải thích rằng ăn lạc mốc có thể dẫn đến ngộ độc và tổn thương gan, bà Lưu vô cùng hối hận vì thói quen tiếc rẻ của mình.

Ăn phải thực phẩm mốc, lạc mốc nguy hiểm thế nào?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong lạc mốc có thể chứa aflatoxin, là một chất cực độc. Độc tính của aflatoxin cao gấp 68 lần so với thạch tín và 10 lần so với kali xyanua, phá hủy mô gan nghiêm trọng. Chỉ 1 mg aflatoxin cũng đủ để gây ung thư, 20 mg đủ để gây tử vong. Aflatoxin chính là một sát thủ giấu mặt mà nhiều người không thể ngờ tới.

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia (Việt Nam), độc tố aflatoxin rất khó bị phân hủy bởi nhiệt độ cao hay hóa chất, không những thế nó còn có thể tích lũy trong cơ thể người và động vật. Người ta đã thấy lạc rang ở nhiệt độ 150 độ C, các bào tử nấm đều bị diệt nhưng độc tố của chúng không bị phá hủy hoàn toàn, vì vậy ăn vào vẫn nguy hiểm.

Người ta ước tính có khoảng gần 40% số loài nấm mốc đã được biết đến có thể sản sinh ra độc tố, tuy khác nhau nhưng ít nhiều đều nguy hiểm cho sức khỏe con người. Các độc tố nấm đều độc, mức độ độc của chúng cũng khác nhau, vì vậy khi xâm nhập vào cơ thể chúng gây bệnh không giống nhau.

Với những loại ít độc hoặc một liều lượng nhỏ độc tố nấm chỉ gây ngộ độc nhẹ, người bệnh bị nôn mửa, tiêu chảy, choáng váng… Những độc tố vi nấm tích lũy dần trong cơ thể lâu dần dẫn đến bệnh hiểm nghèo nguy hiểm như ung thư gan do aflatoxin, suy thận do ochratoxin, ung thư buồng trứng do fumonisins…

Cách ngăn ngừa nguy cơ nhiễm độc tố từ thực phẩm bị nấm mốc

- Người tiêu dùng khi nhận thấy hình dạng, màu sắc, mùi vị của thực phẩm bị biến dạng (so với đặc trưng của thực phẩm) hoặc nghi ngờ thực phẩm không đảm bảo an toàn thì cần vứt bỏ.

- Không mua và sử dụng các loại lương thực, thực phẩm đã bị mốc như lạc, đậu nành, gạo, ngô, bánh ngọt, mứt...

- Không được đãi, rửa các lương thực, thực phẩm đã bị mốc để sử dụng trở lại vì độc tố sẽ còn lại bên trong.

- Khi ăn phải thực phẩm có biểu hiện của nhiễm độc, ngộ độc phải dừng ngay và giữ toàn bộ thức ăn thừa để phòng phải gửi đi xét nghiệm nếu cần thiết.

- Xử trí cấp cứu trước tiên là phải làm cho người bị ngộ độc nôn ra hết chất đã ăn vào, ngăn cản sự hấp thu của ruột với chất độc, phá hủy độc tính đồng thời bảo vệ niêm mạc dạ dày.