Người phụ nữ cận thị 30 độ buộc phải cắt bỏ nhãn cầu

Theo bác sĩ, trục mắt của người bình thường dài khoảng 22-24 mm, nhưng trục mắt của cô Liang đã lên tới 35 mm do bị cận thị lâu năm, hắt hơi có thể gây bong võng mạc. Diopter mắt thậm chí còn vượt quá giá trị tối đa mà thiết bị có thể đo, do đó chỉ có thể ước tính nó thông qua trục mắt.

Trong 10 năm qua, cô Liang đã trải qua 4 lần phẫu thuật võng mạc do bị cận thị nặng và buộc phải cắt bỏ nhãn cầu do biến chứng tăng nhãn áp do ca phẫu thuật gây ra.

Thông thường, khi cận thị vượt quá 6 độ thì được coi là cận thị cao và nếu vượt quá 10 độ thì được coi là cận thị cực cao. Độ dài trục của mắt người bình thường là từ 22-24mm, trong khi độ dài trục của mắt người bị cận thị cực cao vượt quá 26mm, thậm chí đạt tới 36mm. Trục mắt càng dài thì khả năng tổn thương võng mạc, thậm chí bong và rách võng mạc càng cao.

Theo các chuyên gia, cận thị cao và cận thị cực cao có liên quan đến yếu tố di truyền và môi trường. Hiện nay, người cận thị không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi.

Với sự tiến bộ của công nghệ và sự phổ biến của các sản phẩm điện tử thông minh, ngày càng có nhiều người bị cận thị, dù là người lớn hay trẻ em.

Những cách bảo vệ “cửa sổ tâm hồn”

Các bác sĩ cho rằng, cũng giống như khám sức khỏe định kỳ, người cận thị nặng cũng cần khám sức khỏe mắt định kỳ, đặc biệt là khám toàn diện đáy mắt (võng mạc) để phát hiện sớm các vấn đề có thể xảy ra (như thoái hóa võng mạc, rách võng mạc…) và các tổn thương nghiêm trọng hơn. Việc kiểm tra định kỳ này được khuyến nghị thực hiện mỗi năm một lần.

Khi mỏi mắt có thể dùng biện pháp chườm nóng, nó không chỉ thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu của mắt mà còn giúp phục hồi chức năng của tuyến meibomian. Để chườm nóng, bạn có thể sử dụng khăn nóng và mặt nạ mắt hơi nước, nhiệt độ tốt nhất để chườm nóng là 42℃ - 45℃.

Mát-xa mắt thường xuyên. Mát-xa mắt thông thường chính là các bài tập cho mắt, thỉnh thoảng thực hiện các bài tập cho mắt có thể ngăn ngừa và giảm khô mắt một cách hiệu quả, đồng thời cũng giúp cải thiện tình trạng cận thị.

Ăn thực phẩm giàu vitamin A. Vitamin A là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt. Thực phẩm giàu vitamin A bao gồm các loại rau sẫm màu như bông cải xanh, cải bó xôi, cải ngọt; trái cây màu đỏ và vàng, chẳng hạn như cam quýt, xoài, đu đủ; trứng; gan động vật, chẳng hạn như gia súc, cừu, lợn, gà và các loại thực phẩm khác.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nguoi-phu-nu-can-thi-30-do-buoc-phai-cat-bo-nhan-cau-d575824.html