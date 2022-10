Người đàn ông có huyết tương trắng đục như sữa do thường xuyên nghiện những món khoái khẩu này

Thông tin từ Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tại đây các bác sĩ đã điều trị cho một bệnh nhân 46 tuổi, nhập viện trong tình trạng có nhiều hạt u mỡ vùng tay chân, đùi, lưng.

Khi xét nghiệm, các bác sĩ cho biết huyết tương đục "giống như có lớp mỡ tách hẳn ra nhìn được qua mắt thường" và không đo được mỡ máu triglyceride.

Theo BS Phạm Thị Lưu - Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, huyết tương là một trong những thành phần của máu, chiếm 55-65% tổng lượng máu trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng để nuôi dưỡng cơ thể. Bình thường, huyết tương là chất dịch trong, có màu vàng nhạt.

BS Lưu cho biết, nguyên nhân dẫn đến huyết tương trắng đục và tăng triglyceride của bệnh nhân 46 tuổi chủ yếu do chế độ ăn không hợp lý như ăn nhiều phủ tạng động vật. Ngoài ra, lối sống ít vận động, uống rượu bia nhiều năm dẫn đến bệnh nhân bị rối loạn lipid máu.

Được biết, bệnh nhân nghiện rượu 10 năm nay, trung bình mỗi ngày uống từ 250 đến 300 ml.

Theo BS Lưu, người ăn uống không lành mạnh, ăn nhiều chất béo, phủ tạng động vật, lười vận động và nghiện rượu có nguy cơ cao rối loạn mỡ máu. Bệnh cũng có thể gặp ở người mắc bệnh lý nội tiết chuyển hóa khác như đái tháo đường kiểm soát đường huyết kém, suy giáp nặng, bệnh rối loạn chuyển hóa, hoặc di truyền.

Bác sĩ cảnh báo, tăng triglyceride máu mức độ nặng dễ dẫn đến viêm tụy cấp. Bệnh không được điều trị sẽ diễn biến rất nhanh, phức tạp, biến chứng nặng, ảnh hưởng đến các cơ quan khác, thậm chí tử vong.

Dấu hiệu cảnh báo viêm tụy cấp

Các bác sĩ cho biết triệu chứng của bệnh viêm tụy cấp diễn ra rầm rộ, diễn biến phức tạp, nhanh chóng. Ngay cả khi cơn nguy kịch đã tạm qua, các biến chứng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy kiệt vẫn rình rập. Bệnh rất dễ tái phát nhiều lần. Vì vậy, bệnh nhân luôn cần được theo dõi y tế sát sao và thực hiện đúng theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Một trong những triệu chứng lâm sàng của viêm tụy cấp, trong đó đầu tiên phải kể đến là đau bụng. Nguyên nhân do bệnh nhân căng tuyến tuỵ, do thoát dịch sau phúc mạc hay do viêm phúc mạc. Các cơn đau thường khởi phát đột ngột, sau 1 bữa ăn no, nhiều mỡ, sau 1 bữa tiệc. Đau thường có tính chất cấp tính, dữ dội. Bệnh nhân thường đau vùng trên rốn, bên trái, lan ra lưng trái.

Bệnh nhân có thể bị buồn nôn và nôn với các tính chất: Nôn nhiều và liên tục; Sau nôn không đỡ đau.

Ngoài ra, bệnh nhân có thể có các triệu chứng khác như:

- Sốt, nếu xuất hiện sớm trong 2 – 3 ngày đầu.

- Vàng da nếu vàng da nhẹ, kín đáo thường do phù nề ống dẫn chung. Nếu vàng da rõ thường do bệnh đường mật đi kèm do sỏi hoặc do giun.

- Rối loạn nhu động ruột thường có tình trạng liệt ruột và chướng hơi trong ổ bụng.

- Tràn dịch ổ bụng thường gặp ở những ca nặng, có khi dịch cổ trướng có máu. Tràn dịch màng phổi trái ít gặp hơn và cũng có tiên lượng nặng.

