Người đàn ông 38 tuổi có bàn tay chuyển sang màu xanh, đỏ mỗi khi tức giận

Khoa Nội TK – CXK, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ đã tiếp nhận bệnh nhân T.T.N 38 tuổi, (Cẩm Khê – Phú Thọ).

Bệnh nhân có tiền sử xơ cứng bì toàn thể + viêm da cơ, vào viện trong tình trạng đau nhức các khớp toàn thân đặc biệt các khớp bàn ngón tay 2 bên sưng đau nhiều, bàn ngón tay 2 bên đau nhức nhiều, tím, loét hoại tử đầu ngón tay 2 bên. Triệu chứng tăng lên khi thời tiết chuyển lạnh.

Hội chứng Raynaud

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: Hội chứng Raynaud biến chứng nhiễm trùng/xơ cứng bì toàn thể, viêm da cơ.

Hội chứng Raynaud là tình trạng rối loạn gây giảm lưu lượng máu đến các ngón tay. Trong một số trường hợp, nó cũng khiến lượng máu đến tai, ngón chân, núm vú, đầu gối hoặc mũi giảm đi. Điều này xảy ra là do sự co thắt của các mạch máu ở những khu vực đó. Các cơn co thắt xảy ra khi phản ứng với cảm giác lạnh, căng thẳng hoặc cảm xúc khó chịu.

Nguyên nhân chính xác của hội chứng Raynaud hiện nay vẫn không rõ. Có thể một số rối loạn về máu có thể gây ra bệnh Raynaud do làm tăng độ dày của máu. Điều này có thể xảy ra do dư thừa tiểu cầu hoặc hồng cầu. Hoặc các thụ thể đặc biệt trong máu kiểm soát sự thu hẹp của các mạch máu có thể nhạy cảm hơn.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phát triển tình trạng này, chẳng hạn như: Mô liên kết hoặc bệnh tự miễn, phơi nhiễm hóa chất, hút thuốc lá, chấn thương hoặc chấn thương, các hành động lặp đi lặp lại, chẳng hạn như đánh máy hoặc sử dụng các công cụ rung như búa kích, tác dụng phụ từ một số loại thuốc.

Các triệu chứng

Các ngón tay chuyển sang màu nhợt nhạt hoặc trắng sau đó xanh lam khi tiếp xúc với lạnh, hoặc khi căng thẳng hoặc cảm xúc khó chịu, sau đó đỏ khi bàn tay được làm ấm có thể sưng và đau.

Vết loét trên ngón tay phát triển, trong trường hợp nghiêm trọng.

Hoại thư ở các ngón tay gây nhiễm trùng hoặc cần phải cắt cụt, trường hợp này hiếm gặp.

Những người mắc hội chứng Raynaud cần có sự phối hợp giữa các biện pháp điều trị và phòng ngừa mới có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Tránh lạnh là nguyên tắc đầu tiên mà người bệnh cần tuân thủ, thông qua các cách như: Mang găng tay, tất ấm cho chân khi đi ra ngoài vào mùa đông, tắm bằng nước ấm, sưởi ấm, mát xa tay chân, di chuyển đến khu vực nóng ấm hơn đối với các trường hợp nặng, không hút thuốc lá, bảo vệ bàn tay, bàn chân khỏi các chấn thương, sống vui vẻ, tìm cách cân bằng cuộc sống, tránh các căng thẳng, hạn chế chất caffeine…

