Bộ Y tế vào cuộc vụ người đàn ông hành hung nhân viên y tế

Bộ Y tế vừa cho biết, ngày 31/5/2025 đã xảy ra vụ việc hành hung nhân viên y tế tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh, trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh,trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Hình ảnh người đàn ông chồm qua quầy làm thủ tục để hành hùng nhân viên y tế. Ảnh cắt từ clip.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo cụ thể vụ việc để đưa ra hướng xử lý.

Trước đó, tối 1/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông chồm qua quầy làm thủ tục tấn công nhân viên y tế. Sự việc xảy ra tại khu vực hành chính của Khoa cấp cứu - Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngày 2/6, Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngày 31/5, sự việc xảy ra tại khu vực hành chính của Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, ở TP Vinh. Theo video được camera an ninh ghi lại lúc 23h54 cùng ngày, trong lúc đứng trao đổi với nữ nhân viên tại quầy làm thủ tục, người đàn ông to tiếng, lấy tay chỉ vào tờ giấy đặt trên bàn.

Người này sau đó chồm qua bàn, đấm vào người nữ nhân viên. Bảo vệ cùng một người dân đứng gần đó đã can ngăn, kéo người đàn ông đi ra chỗ khác. Hiện chưa rõ lý do xảy ra mâu thuẫn cũng như tình trạng của nhân viên y tế.

Sở Y tế Nghệ An cho biết, đã có văn bản chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo cụ thể sự việc.