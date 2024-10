Người đàn ông 30 tuổi cao to, vạm vỡ thường xuyên trốn “trả bài” vì lý do này

Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, mỗi ngày có rất đông nam giới từ 30-40 tuổi đến khám. Đáng lo ngại, nhiều người trong số họ có dấu hiệu sớm của tình trạng mãn dục, thường xuyên thiếu hứng thú trong chuyện chăn gối, mặc dù vẫn còn trong độ tuổi sung sức.

Anh T. (30 tuổi, Hà Nội), đã kết hôn được 3 năm và vợ chồng anh có một con gái 2 tuổi. Nhin bề ngoài, anh T là người khỏe mạnh, cao to, vạm vỡ. Nhưng thời gian gần đây, anh bỗng nhiên không hứng thú chuyện “yêu" với vợ, cảm giác như bị ép buộc. Vì vậy, anh thường lấy lý do bận đi tiếp khách rồi trở về trong tình trạng say xỉn để tránh phải "trả bài".

(Ảnh minh họa).

Thạc sĩ, Bác sĩ Đinh Hữu Việt - Trưởng khoa Nam học và Ngoại tiết niệu tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, theo thời gian, cả nam và nữ đều trải qua sự giảm sút ham muốn tình dục, điều này là hoàn toàn tự nhiên.

Nếu một nam giới từ 30-40 tuổi có sức khỏe bình thường nhưng giảm hứng thú với tình dục, điều này có thể là biểu hiện của bệnh mãn dục. Nhiều nghiên cứu cho thấy từ sau 30 tuổi, lượng testosterone bắt đầu giảm. Tình trạng mãn dục diễn ra và gia tăng theo tuổi tác, đặc biệt là từ 50-60 tuổi, các dấu hiệu mãn dục trở nên rõ rệt hơn.

Theo bác sĩ Đinh Hữu Việt, bên cạnh tuổi tác, mãn dục nam còn có thể do các vấn đề ở tinh hoàn và sự giảm cân bằng nội tiết. Khi tuổi càng cao, sự ham muốn tình dục giảm, tần suất và thời gian giao hợp cũng giảm, kèm theo các rối loạn cương dương. Tinh hoàn sẽ nhỏ lại do quá trình xơ hóa và thoái hóa, dẫn đến giảm tưới máu và thiếu oxy ở các mô. Sự suy giảm nội tiết testosterone cũng có thể xảy ra do những thói quen tình dục không hợp lý trong quá khứ.

Ngoài ra, mãn dục nam có thể liên quan đến một số bệnh lý như đái tháo đường, tim mạch, phì đại tuyến tiền liệt và suy giảm trí nhớ. Một số nguyên nhân khác có thể bao gồm di truyền, mất cân bằng dinh dưỡng, nhiễm độc, stress, chấn thương, và việc sử dụng quá nhiều corticoid.

Các triệu chứng của mãn dục bao gồm: giảm ham muốn tình dục, giảm số lượng tinh trùng, rối loạn cương dương, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, thay đổi tính cách, dễ cáu gắt, hay quên, thích sống cô độc, tủi thân, béo phì, bụng to, ngực xệ, và tăng lượng mỡ trong cơ thể.

Xét nghiệm nội tiết tố testosterone giảm dưới mức bình thường là chìa khóa để chẩn đoán mãn dục nam. Nếu bệnh nhân còn mắc kèm theo các bệnh như đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, suy giảm chức năng gan và thận, tình trạng mãn dục có thể tiến triển nhanh và nặng nề hơn.

