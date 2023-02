Người bị huyết áp cao, nếu có "1 tê, 1 đau, 1 đỏ" thì xuất huyết não sắp không mời mà đến

Xuất huyết não và huyết áp cao có mối liên hệ nào không?

Trong những năm gần đây, số người mắc bệnh huyết áp cao không ngừng tăng lên, thậm chí có xu hướng "trẻ hóa". Bệnh huyết áp cao dẫn đến nhiều nguy cơ, trong đó xuất huyết não, đột quỵ là điều rất đáng lo ngại.

Xuất huyết não (nhồi máu não) về cơ bản là do tăng huyết áp gây ra. Khi người mắc huyết áp cao bị kích động mạnh, mạch máu sẽ bị kích thích quá mức và chèn ép. Mạch máu sẽ dần dày lên, tích tụ ngày càng nhiều rác thải độc tố khiến lượng máu cung cấp cho não ít đi. Nó dẫn đến hoại tử mô não cục bộ do thiếu oxy do thiếu máu cục bộ, làm xơ vữa động mạch não.

Tăng huyết áp được coi là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất dẫn đến xơ vữa động mạch. Khi huyết áp tăng cao, lớp nội mạc động mạch dễ bị tổn thương, lipid dễ bị lắng đọng, thúc đẩy quá trình phát triển xơ vữa động mạch. Do đó, sự xuất hiện của xuất huyết não có liên quan chặt chẽ với tăng huyết áp.

Sau khi phát hiện huyết áp cao, nếu xuất hiện những triệu chứng bất thường sau đây, bạn phải hết sức chú ý, bởi vì rất có thể đó là dấu hiệu của nhồi máu não, nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Những dấu hiệu coi chừng xuất huyết não

Đối với những người bị huyết áp, cao nếu có "1 tê, 1 đau, 1 đỏ" thì xin thông báo xuất huyết não sẽ không mời mà đến.

Một: Màu đỏ

Màu đỏ chủ yếu biểu hiện ở hai phương diện là mũi và móng tay. Triệu chứng chảy máu cam ở bệnh nhân cao huyết áp thường làm tăng khả năng tắc nghẽn mạch máu não.

Trước khi bị xuất huyết não, trên móng tay của chúng ta sẽ có rất nhiều nốt đỏ, cả hai đều là do mao mạch bị vỡ.

Nếu gần đây bạn bị chảy máu cam với số lượng lớn thì phải hết sức chú ý, đây rất có thể là căn bệnh xuất huyết não đang "vẫy gọi" bạn. Bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra.

Hai: Tê bì chân tay

Tình trạng huyết áp cao ngày càng trầm trọng, nước trong máu mất liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lưu thông máu bình thường, thậm chí gây hại cho sức khỏe con người.

Tay chân dễ bị tê, chứng tỏ khí huyết lưu thông trong cơ thể đã bị ảnh hưởng, không thể vận chuyển đến tứ chi. Điều này cũng có nghĩa là mạch máu có bệnh, não tất yếu sẽ bị liên lụy.

Nếu tình trạng tê tay chân ngày càng nghiêm trọng ở bệnh nhân huyết áp cao, rất tiếc phải thông báo với bạn rằng đây rất có thể là xuất huyết não không mời mà đế

Ba: Đau đầu

Nhiều người thường cảm thấy đau đầu không rõ nguyên nhân, đây là dấu hiệu báo trước của xuất huyết não. Chỉ khi mạch máu bị tắc nghẽn nghiêm trọng, máu lưu thông không thông suốt thì mới ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy và máu lên não. Lúc này bạn sẽ cảm thấy đau đầu dữ dội.

Nếu những người huyết áp cao thường xuyên bị đau đầu thì phải hết sức lưu ý. Xuất hiện những cơn đau đầu chứng tỏ quá trình tuần hoàn máu bị ảnh hưởng. Cũng có thể là do huyết áp trong cơ thể tăng cao đã khiến khả năng cung cấp oxy của máu lên não bị suy yếu.

Dù là nguyên nhân gì thì vấn đề đau đầu cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng cá nhân và chất lượng giấc ngủ,… Bạn nên đi khám tầm soát càng sớm càng tốt để đảm bảo sức khỏe của mạch máu và giảm nguy cơ xuất huyết não.

Bản thân vấn đề cao huyết áp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bạn, khuyên bạn nên hết sức khống chế huyết áp trong phạm vi tiêu chuẩn. Một khi xảy ra tác dụng phụ thì hậu quả sẽ rất tai hại.

5 cách hạ huyết áp nên biết sớm

Tăng huyết áp là một bệnh do huyết áp cao lâu ngày. Tăng huyết áp có thể gây ra bệnh tim, đột quỵ, suy giảm nhận thức, suy thận và các bệnh khác. Vì vậy, người bị cao huyết áp phải uống thuốc hạ huyết áp đúng giờ để tránh huyết áp tăng cao.

Xin giới thiệu một số cách hạ huyết áp tốt nhất.

1. Hít một hơi thật sâu: Bệnh nhân cao huyết áp thông thường có thể tập thở chậm hoặc thở thiền, có tác dụng hạ huyết áp. Trong cuộc sống hàng ngày, các bài tập như khí công, yoga, thái cực quyền đều có động tác hít thở sâu, có tác dụng hạ huyết áp người bệnh rất hiệu quả. Bệnh nhân cao huyết áp có thể hít thở sâu 5 phút vào buổi sáng và buổi tối.

2. Đi bộ nhanh: Đi bộ nhanh có thể làm hạ huyết áp, giúp tim nhận được nhiều ôxy hơn. Vì vậy bệnh nhân cao huyết áp có thể đi bộ nhanh để hạ huyết áp. Thông thường có thể thử tăng tốc độ và khoảng cách đi bộ.

3. Ngâm lạc với giấm: Các thành phần trong giấm và lạc có tác dụng hạ huyết áp. Vì vậy, bạn có thể chuẩn bị một ít đậu phộng (lạc) ngâm trong giấm, ăn lâu dài có thể hạ huyết áp.

4. Xây dựng lối sống lành mạnh: Nếu bạn quá căng thẳng trong công việc và cuộc sống, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ giảm, bệnh huyết áp cao sẽ trầm trọng hơn. Bạn phải sắp xếp công việc và cuộc sống hợp lý, cố gắng không thức khuya.

5. Ăn thực phẩm giàu kali: Thực phẩm giàu kali trong cuộc sống hàng ngày có thể hạ huyết áp. Các loại thực phẩm như khoai lang, cà chua, cam, khoai tây, chuối, dưa đỏ, hoa quả sấy khô rất giàu kali, bệnh nhân huyết áp cao có thể ăn một số loại thực phẩm này.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nguoi-bi-cao-huyet-ap-neu-co-1-te-1-dau-1-do-thi-xuat-huyet-nao-sap-khong-moi-ma-den-172230225201622413.htm