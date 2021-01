Ngứa 2 bộ phận này trên cơ thể, dị ứng hay ung thư gan ghé thăm?

Thứ Bảy, ngày 23/01/2021 04:23 AM (GMT+7)

Ung thư gan là một căn bệnh rất nguy hiểm, bởi khi phát hiện bệnh nhân thường đã ở giai đoạn nặng và di căn tới các bộ phận khác nên rất khó chữa khỏi.

Dưới đây là những dấu hiệu mà cơ thể phát tác ra để cảnh báo với bạn. Khi bị ngứa 2 bộ phận này, bạn đừng nhầm chúng với dị ứng mà hãy lưu ý đi khám bác sĩ ngay lập tức.

1. Ngứa da

Da bị ngứa có thể do dị ứng và bị muỗi đốt, tuy nhiên nếu bạn cảm thấy ngứa trong thời gian dài thì đây có thể là dấu hiệu báo rằng bệnh ung thư gan đã “tiếp cận” bạn.

Nguyên nhân chủ yếu là do chức năng gan suy giảm dẫn đến biểu hiện vàng da, sau đó làm tăng lượng muối mật và dịch mật trên da.

Bệnh nhân ung thư gan nổi mẩn ngứa ngoài da không được sử dụng thuốc tùy tiện để tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Nên đến bệnh viện để chẩn đoán ung thư định kỳ, tránh tình trạng phát hiện bệnh muộn.

2. Ngứa mắt

Mắt là bộ phận rất mỏng manh trên cơ thể, nếu để lâu mắt sẽ bị khô, ngứa, tuy nhiên nếu cơ thể bình thường mà bạn cảm thấy khó chịu ở mắt thì có thể ung thư gan đã ghé thăm.

Sau khi gan phát sinh vấn đề, khả năng lưu thông máu giảm, máu từ gan không đủ để điều tiết cho mắt sẽ khiến mắt không nhận được đủ lượng máu cần thiết, từ đó xảy ra tình trạng khô và ngứa mắt.

Tại sao bệnh ung thư gan ngày càng gia tăng và trẻ hóa? Các chuyên gia cho rằng 3 loại thực phẩm dưới đây rất hại cho gan và bạn cần phải tránh càng sớm càng tốt.

1. Thực phẩm giàu cholesterol

Bạn nên ăn ít các thực phẩm nhiều dầu mỡ, nội tạng động vật vì nó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của gan. Bên cạnh đó, không nên ăn các thực phẩm đã dự trữ quá lâu và biến chất vì nó sẽ gây hại nghiêm trọng cho quá trình giải độc của gan.

2. Mộc nhĩ

Trong mộc nhĩ có rất nhiều chất dinh dưỡng và chúng cũng là thực phẩm mà mọi người thường ăn, tuy nhiên, loại thực phẩm này phải được ăn cẩn thận vì không sử dụng đúng cách có thể trở thành công cụ gây hại cho gan.

Nhiều người thường mua mộc nhĩ khô về, khi cần chế biến thì ngâm nước. Nếu ngâm quá lâu, chúng sẽ nhiễm vi khuẩn trong không khí và sinh ra các chất độc hại. Chất này sau khi vào cơ thể người sẽ gây tổn thương lớn cho gan, hoại tử tế bào gan ồ ạt, trường hợp nặng có thể gây ung thư gan.

3. Đồ uống có cồn

Uống rượu bia là “thủ phạm” lớn nhất gây ra ung thư gan. Khi vào cơ thể, chúng sẽ khiến các tế bào gan bị tổn thương nghiêm trọng và không bao giờ hồi phục được. Do đó, ảnh hưởng và tác hại lớn nhất đến gan là tổn thương do uống rượu bia. Chúng ta phải có kỷ luật nghiêm khắc trong cuộc sống hàng ngày, không thất hứa với người khác khi uống rượu và phải tìm cách khéo léo từ chối khi cần uống rượu để tránh tổn thương gan do uống quá nhiều. Nếu không xử lý phương diện này, thì lá gan nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Nguồn: http://danviet.vn/ngua-2-bo-phan-nay-tren-co-the-di-ung-hay-ung-thu-gan-ghe-tham-502021231424577...