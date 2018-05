Ngăn ngừa ung thư, cải thiện sức khỏe với “thần dược” chỉ vài ngàn đồng

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 02:00 AM (GMT+7)

Ung thư Sự kiện:

Với những quả chanh chỉ vài ngàn đồng, bạn có thể tự tạo ra phương pháp chữa trị vừa rẻ tiền lại hiệu quả giúp sở hữu một sức khỏe vàng.

1. Ngăn ngừa ung thư

Chanh có rất nhiều đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu gần đây nhấn mạnh chanh và các loại quả họ cam chanh có thể sử dụng trong các phương pháp điều trị ung thư hiện đại bởi tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa căn bệnh này.

Chanh chứa rất nhiều vitamin có giá trị như vitamin C, canxi, sắt, magiê, kali và chất xơ đã được chứng minh khả năng ngăn ngừa ung thư vú, gan, phổi và các bệnh ung thư khác.

2. Thải độc gan

Uống nước chanh là cách thải độc gan và cơ thể đơn giản nhưng rất hiệu quả. Pectin trong chanh giúp nhũ hóa dầu và loại bỏ chất thải ra khỏi ruột. Các choline trong lecithin và các loại dầu trong vỏ chanh giúp giải độc gan để làm việc hiệu quả hơn. Lecithin làm tăng sự phân tách, hấp thu và tiêu hóa chất béo.

Bạn có thể làm nước chanh thải độc theo công thức: 1 quả chanh, 1/2 cốc nước, 1 muỗng cà phê lecithin (hoặc trứng sống), 2-3 muỗng cà phê bơ dừa nguyên chất hoặc dầu ô liu nguyên chất, 1 viên vitamin E, 1 nhúm gừng tươi. Trộn tất cả các thành phần lại với nhau, để tủ lạnh qua đêm và dùng trước bữa sáng ngày hôm sau.

3. Điều trị viêm họng

Chanh chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và có đặc tính kháng khuẩn. Pha mật ong với nước ấm và vài giọt nước cốt chanh là liệu pháp trị viêm họng hữu hiệu. Mật ong phủ cổ họng trong khi chanh làm giảm chất nhờn.

4. Tăng cường chức năng não, giảm căng thẳng

Hàm lượng kali lớn trong chanh giúp tăng cường chức năng não. Kali có thể kích hoạt các tế bào thần kinh tham gia vào những suy nghĩ và cảm xúc tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hàm lượng serotonin.

5. Ngừng chảy máu mũi

Bên trong mũi có rất nhiều mao mạch nhỏ, có thể dễ dàng bị vỡ gây chảy máu mũi. Khi bị chảy máu cam, không nên ngửa đầu ra sau mà nên giữ thẳng đầu và bóp nhẹ mũi. Nhỏ 1 - 2 giọt nước cốt chanh vào mỗi bên lỗ mũi, máu sẽ lập tức gần như ngừng chảy.

6. Làm dịu da cháy nắng

Trộn 1 thìa nước cốt chanh với nước hoa hồng và nước ép dưa chuột, ngâm một miếng vải vào hỗn hợp rồi đắp lên vùng da bị cháy nắng trong 30 phút. Dưa chuột và chanh là chất tẩy trắng tự nhiên sẽ làm giảm sự đỏ da. Vitamin C trong chanh làm giảm thiểu tổn thương da và làm sáng các đốm đen. Lưu ý, không nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau khi sử dụng liệu pháp này.

7. Làm giảm sẹo do mụn

Chanh rất giàu vitamin C và axit citric, giúp điều trị mụn cám và sẹo mụn hiệu quả. Vitamin C tăng cường sản xuất collagen và giữ cho làn da mịn màng và khuyến khích sự hình thành các tế bào da mới. Nhờ đặc tính tẩy trắng tự nhiên mà nước chanh có thể làm sáng các vết thâm do mụn để lại. Trộn nước cốt chanh với dầu dừa nguyên chất, thoa lên vùng da có sẹo mụn sẽ giúp làm mờ sẹo.

8. Giúp giảm nếp nhăn

Tinh dầu chanh có tác dụng làm giảm tốc độ oxy hóa trên bề mặt da. Vitamin C trong chanh kích thích sản sinh collagen, tăng cường độ đàn hồi cho da. Các enzym tự nhiên trong nước cốt chanh siết chặt các lỗ chân lông lỏng lẻo và giảm sự xuất hiện của các lỗ mới.

9. Hỗ trợ giảm cân

Vitamin C giúp giảm nồng độ cortisol, một loại hoóc-môn căng thẳng gây nên sự tích trữ chất béo. Nước chanh là thức uống chứa ít calories. Trong khi một lon Coca-Cola 330 ml chứa 140 calo, 100 ml nước táo chứa 46 calo thì nước chanh pha loãng chứa 0 calo.