Nếu không khước từ rượu bia, quý ông chắc chắn sẽ mắc các bệnh này sau Tết

Chủ Nhật, ngày 19/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Uống nhiều rượu bia vô độ, sẽ có nhiều người chắc chắn mắc các bệnh nguy hiểm sau:

Sức khỏe ngày Tết Sự kiện:

Bệnh viêm tụy cấp

ThS BS. Võ Ngọc Quốc Minh – Khoa Nội Tiêu hóa BV ĐHYD TP.HCM cảnh báo, sau Tết Nguyên đán, nếu uống quá nhiều rượu sẽ phải nhập viện vì viêm tụy cấp.

Tại BV BV ĐHYD TP.HCM, Tết Nguyên đán năm 2019, bệnh nhân bị viêm tụy cấp liên quan đến bia rượu tăng 50% so với thời điểm trước Tết.

Nhiều người bị viêm tụy cấp nhập viện liên quan đến rượu bia.

Theo thống kê sau Tết tại đây, cứ 20 người bệnh nhập viện thì có đến 7 người bệnh bị viêm tụy cấp, chiếm 1/3 số lượng người bệnh tại Khoa.

Các triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp là sau khi uống bia rượu, từ 1 đến 3 ngày thì người bệnh đột ngột đau bụng dữ dội kèm theo nôn ói, ăn uống không được. Có một số trường hợp người bệnh chỉ bị đau nhẹ nên bác sĩ có thể chẩn đoán nhầm là bị viêm dạ dày.

Bệnh viêm tụy cấp thường gặp ở những người uống rượu thường xuyên. Có hai nguyên nhân thường gặp nhất gây ra viêm tụy là do rượu bia và sỏi mật. Mức độ nặng của viêm tụy cấp có thể làm suy đa cơ quan như suy hô hấp, suy thận, suy gan, nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến tử vong.

Do đó, người bệnh và gia đình không được chủ quan khi bị viêm tụy cấp.

Khi có các triệu chứng viêm tụy cấp kể trên cần phải nhập viện để điều trị, không nên điều trị ngoại trú hay ở các phòng khám.

Viêm gan và viêm dạ dày

Tại BV BV ĐHYD TP.HCM, Tết Nguyên đán năm 2019, bệnh nhân bị viêm dạ dày, viêm gan liên quan đến rượu bia rượu tăng 50% so với thời điểm trước Tết.

Dấu hiệu của viêm dạ dày là ăn mất ngon, buồn nôn và ói mửa, đau vùng bụng trên, đầy hơi sau khi ăn…

Dấu hiệu của viêm gan là: Phân có màu xanh xám, nước tiểu đậm màu, ngứa ngáy, chán ăn, buồn nôn; sốt nhẹ, đau bụng; Mạch máu nổi lên trên da như màng nhện (còn gọi là dấu sao mạch)…

Xơ gan

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, BV Nhiệt đới Trung ương, xơ gan dự kiến là sẽ là bệnh tăng cao bất thường. Nguyên nhân là họ dự liên hoan, ăn uống nhiều với một số loại thức ăn không có lợi cho sức khỏe.

Hậu quả là sau Tết, các bệnh chuyển hóa liên quan đến chế độ ăn uống, sinh hoạt tăng vọt so với ngày thường.

Nhiều bệnh nhân đang điều trị xơ gan về ăn Tết với gia đình đã không tiết chế việc ăn uống, nhất là rượu bia, nên dẫn đến xơ gan nặng

Ngoài chứng xơ gan rồi dẫn đến ung thư gan do rượu, việc điều trị bệnh viêm phổi ở người nghiện rượu khá khó khăn và tốn kém. Một mặt do bệnh nhân thường suy kiệt, sức đề kháng giảm. Hơn nữa, nghiện rượu lâu năm làm nhiều cơ quan phủ tạng bị tổn thương nên điều trị rất khó khăn. Vi khuẩn do rượu kháng thuốc nên phải sử dụng nhiều loại kháng sinh mạnh, đắt tiền.

Để phòng tránh bệnh cần sử dụng rượu bia ở mức độ chừng mực, nếu người bệnh đã bị viêm tụy cấp do rượu bia thì nên tránh không tiếp tục uống vì sẽ có khả năng tái phát, lần sau sẽ nặng hơn những lần trước.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/neu-khong-khuoc-tu-ruou-bia-quy-ong-chac-chan-se-mac-cac-benh-nay-sau-te...Nguồn: https://baogiaothong.vn/neu-khong-khuoc-tu-ruou-bia-quy-ong-chac-chan-se-mac-cac-benh-nay-sau-tet-d449736.html