Nam thanh niên 30 tuổi bị sùi mào gà, nhập viện trong đau đớn vì lý do này

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân H. (30 tuổi, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng đau rát, chảy dịch vùng hậu môn và đi tiểu ra máu. Trong sinh hoạt hằng ngày, bệnh nhân không có dấu hiệu bất thường, tuy nhiên, anh đã tham gia vào một số nhóm hội dành cho người đồng tính và có quan hệ đồng giới trước đó.

Gần một tháng sau, H. bắt đầu cảm thấy nóng rát vùng hậu môn, có cảm giác chảy dịch. Dù đã tự mua thuốc uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến khi đi đại tiện ra máu, H. mới hoảng hốt đến bệnh viện để kiểm tra.

(Ảnh minh họa).

TS.BS Liên cho biết, qua khai thác tiền sử và thăm khám lâm sàng, kèm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán bị sùi mào gà trực tràng và ống hậu môn, với tình trạng khá nặng.

Đa số nam giới bị sùi mào gà do quan hệ không an toàn thường xuất hiện mụn ở ngoài dương vật, hoặc một số trường hợp trong ống niệu đạo. Sùi mào gà là những nốt mụn nhỏ xuất hiện ở bộ phận sinh dục, có thể là một mụn đơn lẻ hoặc mọc thành đám. Ở nam giới, mụn thường xuất hiện trên dương vật, bìu, bẹn và đùi, thậm chí sau khi quan hệ tình dục bằng miệng hoặc hậu môn, mụn còn có thể mọc ở cổ họng hoặc hậu môn. Bệnh do virus HPV (Human Papillomavirus) lây lan qua tiếp xúc gần bộ phận sinh dục.

HPV có hơn 100 chủng khác nhau, một số loại có thể dẫn đến ung thư. Gần như tất cả những người có hoạt động tình dục mà không tiêm vắc xin HPV đều có nguy cơ bị nhiễm virus này ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên, HPV không lây qua hôn, dùng chung dao kéo hoặc bể bơi.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm HPV sinh dục bao gồm: tuổi tác (đặc biệt ở độ tuổi từ 20-24), hút thuốc, hệ miễn dịch yếu, nhiễm nhiều chủng HPV, quan hệ tình dục không an toàn và có nhiều bạn tình.

Dấu hiệu của sùi mào gà bao gồm: nốt sùi nhỏ có màu xám hoặc đổi màu ở bộ phận sinh dục; nhiều nốt mụn mọc sát nhau giống như súp lơ; ngứa ngáy và khó chịu ở vùng sinh dục; chảy máu khi quan hệ tình dục. Ở nữ, mụn nhọt thường phát triển ở âm hộ, thành âm đạo, khu vực quanh hậu môn và cổ tử cung. Ở nam, mụn nhọt có thể xuất hiện ở đầu hoặc thân dương vật, tinh hoàn và hậu môn.

Khi phát hiện các dấu hiệu của sùi mào gà, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]