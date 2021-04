Nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong vì đeo tai nghe khi sạc điện thoại

Trong lúc ngủ cháu S. (Nghệ An) vừa sạc máy, vừa đeo tai phone, bị điện giật tử vong trong đêm.

Sáng 10/4, Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa có một nam sinh tử vong do điện giật trong đêm.

Nạn nhân là em Nguyễn Văn S. (học sinh lớp 10, Trường THPT Quỳnh Lưu 1).

Theo đó, vào khoảng 24h ngày 9/4, khi cả nhà đang chìm vào giấc ngủ thì ông Dũng (bố nạn nhân) nghe một tiếng động lớn phát ra từ phòng con trai. Lúc này, ông vội chạy sang thì thấy S. bị điện giật tử vong, trên tai vẫn đeo tai phone.

Hiện gia đình đang làm thủ tục mai táng em S. theo phong tục địa phương.

