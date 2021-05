Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho cả trẻ em

Thứ Tư, ngày 12/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) có kế hoạch mở rộng việc sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer vào tuần tới để trẻ em từ 12 tuổi có thể được tiêm ngừa. Trước khi có kế hoạch này, vaccine COVID-19 chỉ được tiêm cho người từ 16 tuổi trở lên.

Theo The New York Times, kết quả thử nghiệm của Pfizer cho thấy vaccine hoạt động tốt ở trẻ em từ 12 tuổi trở lên, do đó, FDA chuẩn bị bổ sung nhóm tuổi này vào giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine.

Các chuyên gia y tế gọi đây là một bước tiến lớn trong chiến dịch tiêm chủng của Hoa Kỳ. Tiêm chủng cho trẻ em là chìa khóa để nâng cao mức độ miễn dịch trong dân số và giúp các nhà quản lý trường học, giáo viên và phụ huynh cảm thấy an tâm nếu hàng triệu học sinh đủ điều kiện để tiêm chủng trước khi trường học mở cửa trở lại vào tháng 9.

Tiến sĩ Ashish Jha - Trưởng khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Brown, là cha của hai cô con gái tuổi teen, cho biết việc chấp thuận tiêm chủng đối với thanh thiếu niên là một điều vô cùng quan trọng.

Ông nhấn mạnh: "Điều này giúp chúng ta tin tưởng rằng có thể có một mùa thu khá bình thường đối với học sinh trung học. Đây là một tin tốt đối với học sinh trung học, trường học và cả những gia đình có con trong độ tuổi này".

Hiện nay, nhu cầu tiêm vaccine ở những người Mỹ trưởng thành có xu hướng giảm, một số chuyên gia cho rằng Hoa Kỳ nên tặng những mũi tiêm dư thừa cho Ấn Độ và các quốc gia khác có dịch bệnh nghiêm trọng hơn.

Nữ tiến sĩ Rupali Limaye (Đại học Johns Hopkins) nói: "Từ góc độ đạo đức, chúng ta nên ưu tiên những mũi tiêm này cho các bệnh nhân ở các nước như Ấn Độ, thay vì tiêm cho các thanh thiếu niên".

Bà cho biết thêm, Hoa Kỳ hiện có đủ nguồn cung cấp vaccine để vừa tiêm cho những thanh thiếu niên Mỹ, vừa để giúp đỡ phần còn lại của thế giới. Tính đến ngày 3 tháng 5 năm 2021, theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thu thập, Hoa Kỳ đã phân phối khoảng 65 triệu liều vaccine, trong đó có 31 triệu liều là vaccine Pfizer.

Chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ đã giúp hơn 105 triệu người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ, tuy nhiên, có tới 44% công dân Mỹ vẫn chưa được tiếp cận với vaccine. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn COVID-19 hàng đầu của chính quyền Biden, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng tiêm chủng bao gồm thanh thiếu niên và thậm chí cả trẻ nhỏ.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/bon-phuong/my-bat-dau-tiem-vaccine-covid-19-cho-ca-tre-em-20210512094050335.htm