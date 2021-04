Khám phá công dụng của gừng với chứng yếu sinh lý

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 14:00 PM (GMT+7)

Lâu nay, gừng được dùng như là gia vị để chế biến món ăn và sử dụng trong một vài bài thuốc chữa bệnh. Hơn nữa, gừng còn được coi là thực phẩm kích thích tình dục.

Lưu thông máu kém có thể gây yếu sinh lý ở nam giới bởi vì các mạch máu bị hư hỏng hoặc suy giảm, khiến dương vật không thể nhận máu vào và nở rộng ra ở mức cần thiết để đạt được sự cương cứng. Khoa học cũng nhận định, các loại thảo mộc nhất định, chẳng hạn như gừng, có thể giúp tăng sự giãn nở mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Vậy nên, gừng là một loại gia vị rất hữu ích trong chốn khuê phòng.

Theo các sách thảo dược, thì trong gừng có các hợp chất là gingerol, shogaol và zingiberene. Các hợp chất gingerol trong gừng có ảnh hưởng lớn đến các mạch máu, kích thích các cơn co thắt mạch máu. Lý do tại sao gừng hiện nay được coi là một thực phẩm kích thích tình dục là do tính chất dược liệu của nó chịu trách nhiệm kích thích lưu thông máu.

Gừng được sử dụng để hỗ trợ rối loạn chức năng tình dục với các phương pháp điều trị khác nhau tùy theo các sử dụng gừng. Một trong các liệu pháp để điều trị chứng bất lực, có thể kết hợp các thuộc tính của gừng với thực hành một kỹ thuật có liên quan đến đốt cháy các loại thảo mộc tại các điểm châm cứu khác nhau dọc theo cơ thể.

Nước gừng cũng được dùng như một lựa chọn trong việc điều trị chứng bất lực. Hỗn hợp của một nửa muỗng cà phê nước ép gừng với một nửa quả trứng luộc và mật ong sẽ mang lại lợi ích trong chữa bất lực, xuất tinh sớm. Thường xuyên uống nước gừng ấm cũng được chứng minh là một lựa chọn tốt trong điều trị rối loạn cương dương.

Mặc dù gừng là một gia vị kích thích tình dục, nhưng không có nghĩa là nó giúp bạn cương cứng ngay lập tức và không thể hoàn toàn thay thế các loại thuốc cường dương. Nhưng trường hợp bị rối loạn chức năng cương dương hay bất lực có thể sử dụng nước gừng như một giải pháp kết hợp dùng thuốc, sau một thời gian sẽ thấy rất hiệu quả. Hơn nữa, gừng là sản phẩm tự nhiên nên khi dùng sẽ ít phải lo các tác dụng phụ.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/kham-pha-cong-dung-cua-gung-voi-chung-yeu-sinh-ly-n189613.html