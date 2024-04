Loại quả giúp giảm đau xương khớp cực tốt, ngừa bệnh mãn tính, kéo dài tuổi thọ, đang vào vụ, rẻ và bán đầy chợ Việt Nam

Hồng xiêm chín rộ vào 2 đợt từ tháng 2-3 và tháng 8-9 hàng năm. Ngoài vai trò là trái cây thơm ngon, hấp dẫn, hồng xiêm còn có khá nhiều tác dụng dược lý.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, hồng xiêm rất giàu canxi. Loại quả này giúp thúc đẩy sức khỏe của xương. Ngoài canxi, hồng xiêm cũng là nguồn cung cấp các khoáng chất như magiê, kali, kẽm, đồng, phốt pho và selen giúp củng cố xương, điều hòa huyết áp và tuần hoàn.

Hồng xiêm chứa nhiều chất chống oxy hóa, cũng rất giàu vitamin A, B, C, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Hồng xiêm cung cấp nhiều chất xơ, chất sắt, hữu ích cho những người đang chiến đấu với bệnh thiếu máu.

Ảnh minh họa

Công dụng của hồng xiêm với sức khỏe

Tốt cho đường ruột

Trong dân gian từ xưa đã lưu truyền bài thuốc chữa tiêu chảy bằng hồng xiêm xanh. Trong hồng xiêm xanh có lượng lớn chất tanin (tạo vị chát) có thể cầm tiêu chảy nhanh chóng. Ngoài ra, nguồn chất xơ dồi dào trong hồng xiêm chín giúp nhuận tràng, cải thiện và phòng ngừa tình trạng táo bón. Ăn hồng xiêm giúp chúng ta có một chiếc dạ dày sạch, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Tốt cho hệ thần kinh

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng ăn quả hồng xiêm chín giúp làm dịu thần kinh, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Những người bị chứng lo lâu, mất ngủ, trầm cảm thường xuyên ăn hồng xiêm chín có thể giúp tinh thần tích cực hơn. Một công dụng bất ngờ mà ít người trong chúng ta biết tới đúng không nào?

Giúp điều hòa huyết áp

Thành phần của quả hồng xiêm có chất Potassium có tác dụng giảm huyết áp ở những bệnh nhân bị cao huyết áp. Với người khỏe mạnh bình thường, chất này có thể giúp ổn định huyết áp, giảm nguy cơ bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý thực phẩm này không thể thay thế cho các loại thuốc huyết áp mà người bệnh đang sử dụng.

Tốt cho xương khớp

Căn cứ vào bảng thành phần trên, chúng ta có thể thấy chỉ cần ăn 100g hồng xiêm chín là bạn đã có thể cung cấp cho cơ thể 21mg canxi. Canxi là khoáng chất quan trọng cấu thành nên hệ xương, răng. Ăn hồng xiêm chín là một cách dễ dàng để bạn bổ sung canxi tự nhiên cho cơ thể. Điều này giúp trẻ em phát triển chiều cao tối ưu còn người lớn có thể phòng ngừa loãng xương.

Ảnh minh họa

Tốt cho thị lực

Trong hồng xiêm chín rất giàu vitamin A. Đây là loại vitamin giúp thị lực chúng ta được cải thiện. Ngoài ra, vitamin C cũng có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào võng mạc. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết vitamin C trong mắt cao hơn nhiều so với nồng độ vitamin C trong các chất dịch khác của cơ thể.

Vitamin E cũng có tác dụng bảo vệ các acid béo tập trung ở võng mạc khỏi quá trình oxy hóa. Điều này cần thiết cho mọi lứa tuổi, nhất là người già có tầm nhìn bị suy giảm.

Ngừa bệnh mãn tính

Các chất chống oxy hóa có trong hồng xiêm chín có tác dụng giúp cơ thể phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính, trong đó có bệnh ung thư. Theo các nhà khoa học, loại trái cây này có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư miệng, ung thư phổi, ung thư ruột kết hiệu quả.

5 nhóm người không nên ăn hồng xiêm

Người có vấn đề về tiêu hóa

Do hồng xiêm giàu chất xơ nên sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa nếu ăn nhiều. Đặc biệt với những người bụng yếu, lượng chất xơ tăng lên sẽ tạo thành lớp màng ngăn chặn quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, từ đó gây ra các tình trạng khó chịu như đầy hơi, khó tiêu, táo bón...

Ảnh minh họa

Người cơ địa dễ dị ứng

Với người cơ địa dễ bị dị ứng, ăn hồng xiêm có thể khởi phát dị ứng trong cơ thể. Trong hồng xiêm có chất tannin - chất làm se, có thể gây ra cảm giác ngứa ngáy, khó chịu trong miệng, ngứa cổ họng và phát ban ngay sau khi ăn.

Người bị đau dạ dày

Trong một số trường hợp hiếm hoi, ăn nhiều hồng xiêm có thể dẫn đến đau dạ dày. Những người có vấn đề về dạ dày, nếu thường xuyên ăn hồng xiêm khi đói sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, thậm chí gây loét.

Người đang dùng thuốc trị bệnh

Hồng xiêm khả năng làm giảm tác dụng của thuốc đang điều trị bệnh. Thành phần tannin trong quả hồng xiêm có đặc tính chống viêm, kháng virus, vi khuẩn mạnh, nhưng chúng cũng có thể làm giảm tác dụng của một số loại thuốc. Bạn có thể ăn hồng xiêm cách thời gian dùng thuốc tối thiểu 2 giờ, đảm bảo không ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Người bị tiểu đường

Hồng xiêm cũng không tốt cho người bị tiểu đường, do lượng đường trong quả rất cao. Dùng hồng xiêm một cách không kiểm soát, có khả năng sẽ bị tăng đường huyết.

Cách nhận biết hồng xiêm “ngậm” hóa chất

Hiện nay, vì lợi nhuận, nhiều thương lái sẵn sàng sử dụng hóa chất độc hại để thúc chín hồng xiêm. Theo các chuyên gia, bột sắt và hóa chất thúc chín ép hồng xiêm rất độc hại. Người thường xuyên tiếp xúc với bột sắt có thể bị hen suyễn, viêm dạ dày, chóng mặt, suy thận… và dễ mắc ung thư.

Để tránh mua phải hồng ngâm hóa chất, người mua cần quan sát kỹ:

Về vỏ hồng xiêm: Quả hồng ngâm hóa chất vỏ thường trơn bóng, vàng thẫm và gần như không có tì vết. Trong khi đó, hồng xiêm chưa ngâm thì vỏ không nhẵn, nhiều quả có vân xanh qua lớp vỏ mỏng, màu vàng nâu nhạt hơn.

Về mùi vị: Hồng xiêm chín không ngâm thuốc thì có mùi thơm dịu, cát mịn, ăn có vị ngọt mát. Trong khi đó hồng xiêm ngâm hóa chất để chín ép, vị ngọt đậm và không có mùi vị đặc trưng của hồng xiêm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]