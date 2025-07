Lên chặt cành cây tránh bão, người đàn ông bị ngã chấn thương đầu

Theo người bệnh cho biết, vì lo lắng bão, gió to có thể khiến gãy cành cây gây nguy hiểm lên đã trèo lên cây cao để cắt tỉa cành cây. Không may do trời mưa, trơn trượt, khiến người bệnh bị ngã.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp vùng đỉnh đầu, gãy ngón I, II bàn chân phải; gãy ngón I bàn chân trái. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí làm sạch và khâu vết thương vùng đỉnh đầu, nẹp cố định các vị trí ngón chân bị gãy.

Hiện tại sức khỏe người bệnh ổn định và đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Về tình hình cấp cứu trong những ngày bão đổ bộ, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, các bệnh viện tại Hải Phòng đã tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nhập viện trong đêm 21 và sáng 22/7, trong đó hơn trăm ca chờ sinh, khoảng 30 ca bị tai nạn.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, từ chiều 21/7 đến sáng 22/7, gần 200 sản phụ đã nhập viện, trong đó có 81 ca khám cấp cứu. Do lượng bệnh nhân tăng đột biến, một số phòng phải bố trí nằm ghép. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng vỡ ối, cần can thiệp khẩn cấp.

BVPS Hải Phòng tiếp nhận gần 200 ca cấp cứu trước khi bão về. Ảnh: CTV

Sáng 22/7, bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho sản phụ 34 tuổi mang thai lần đầu bằng phương pháp IVF, bị rau tiền đạo trung tâm. Ca mổ diễn ra an toàn, mẹ tròn con vuông.

Để đảm bảo công tác cấp cứu trong bão số 3, bệnh viện đã bố trí 100% nhân lực trực tại cả hai cơ sở, đội phòng chống thiên tai ứng trực 24/24 từ ngày 21/7 đến khi bão tan.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, từ 20h30 ngày 21/7 đến sáng 22/7, đã tiếp nhận hơn 30 ca cấp cứu, chủ yếu do tai nạn giao thông và sinh hoạt trong điều kiện mưa gió. Trong đó, bệnh nhân nam (sinh năm 1957, trú Thủy Nguyên) nhập viện lúc 6h45 sáng 22/7 với chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn và xương đòn phải do tai nạn giao thông. Sau cấp cứu, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định.

Tại các cơ sở y tế khác như TTYT Cát Hải, Bệnh viện Nhi Hải Phòng, Bệnh viện Kiến An..., tính đến sáng 22/7, chưa ghi nhận trường hợp cấp cứu nào liên quan đến bão.