Không phải lúc nào cũng nên quan hệ, cần lưu ý những thời điểm sau

Thứ Hai, ngày 27/06/2022

“Chuyện ấy” là nhu cầu không thể thiếu của cuộc sống lứa đôi và còn mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia tình dục học, cũng có những thời điểm tuyệt đối tránh “chuyện ấy” để không bị tổn hại cho sức khỏe.

Khi đang mắc bệnh

Những người đang trong thời gian điều trị bệnh, cơ thể đang yếu không nên quan hệ tình dục (QHTD). Khi bị bệnh, chức năng điều tiết sinh lý của cơ thể không còn trong trạng thái bình thường, đặc biệt với các trường hợp: người bệnh tăng huyết áp hoặc huyết áp không ổn định, khi thấy huyết áp có xu hướng tăng, thì không nên QHTD, tránh “yêu” khi có triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Người bị tăng huyết áp tốt nhất nên giao hợp vào tầm 4 giờ sáng, vì huyết áp thời điểm này tương đối ổn định. Với người mắc bệnh suy tim, sung huyết chưa được điều trị, người bị bệnh hẹp van 2 lá: nếu có triệu chứng khó thở không nên QHTD vì có thể gây ra rung nhĩ, ảnh hưởng thêm chức năng của tim...

Các trường hợp này QHTD dễ bị đột tử. Với người bị bệnh tăng huyết áp kèm bệnh mạch vành khi QHTD sẽ tác động đến hệ thống thần kinh trung ương, có thể gây tăng huyết áp, co thắt mạch máu, nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não...

Người bệnh mới trải qua phẫu thuật cũng không nên QHTD sớm để tránh vi khuẩn gây bệnh xâm nhập cơ thể, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Người bị bệnh lây truyền qua đường tình dục (viêm nhiễm, lậu, giang mai...) thì nên tránh QHTD vì có thể lây lan mầm bệnh và làm chậm quá trình lành bệnh.

Không quan hệ tình dục khi mệt mỏi

Quan hệ tình dục khi mệt mỏi không chỉ giảm khoái cảm, tăng sự mệt mỏi, mà còn gây ra nhức đầu, chóng mặt, tâm trí mệt mỏi, đau lưng nặng, dễ bị xuất tinh sớm, liệt dương và các bệnh khác.

Nhiều phụ nữ mệt mỏi và hầu như không đủ sức để quan hệ nhưng ít khi phản đối hoặc từ chối. Một thời gian dài như vậy sẽ sinh ức chế, lãnh cảm, hoặc sợ quan hệ tình dục.

Cách đơn giản nhất là các cặp đôi nên tự khám phá nhu cầu thực sự của nhau, cởi mở trao đổi và đưa ra lựa chọn phù hợp. Căn cứ vào độ tuổi của vợ chồng, thể dục thể chất, sức khỏe, trạng thái tinh thần, tâm trạng, yếu tố tình cảm cũng như mức độ của sự mệt mỏi sau mỗi lần quan hệ để điều chỉnh tần suất.

Không quan hệ trong thời kỳ kinh nguyệt

Vào kỳ kinh nguyệt, nội mạc tử cung phải làm việc nhiều, nếu quan hệ sẽ gây ra những xây xát, tạo vết thương dễ nhiễm khuẩn có thể dẫn đến viêm. Hơn nữa, thời gian này kinh nguyệt thường tụ lại và ứ đọng tại vùng chậu, nếu quan hệ sẽ làm tăng dòng chảy kinh nguyệt, gây rong kinh hoặc ra máu bất thường.

Trong giai đoạn này, đàn ông cũng dễ bị viêm niệu đạo, nhiễm trùng, viêm bàng quang, tăng tần số tiết niệu, dễ gây bệnh ở đường tiết niệu và các triệu chứng khác.

Trong thai kỳ và khi sinh nở

Thông thường, chuyện tình dục khi mang thai được coi là tự nhiên và không ảnh hưởng tới thai nhi. Nhưng trong trường hợp người mẹ đã từng bị sẩy thai, sinh non hoặc có dấu hiệu khác thường thì không nên QHTD, mà cần có sự tư vấn của bác sĩ.

Hơn nữa, phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu và tháng cuối không nên QHTD, để không gây nguy hiểm cho sự phát triển và an toàn của thai nhi. Đặc biệt trong khoảng 5 - 6 tuần cuối, vì tinh trùng của đàn ông có chứa một số chất có thể kích thích tử cung, gây co thắt tử cung, dễ sinh non và cơn co tử cung sẽ tác động không tốt tới thai nhi.

QHTD khi mang thai cũng nên chọn các tư thế thoải mái, tránh ép vào bụng quá mạnh và tránh đưa dương vật quá sâu vào âm đạo vì có thể gây kích thích tử cung. Sau khi sinh 6 tuần mới nên QHTD trở lại vì nếu “yêu” sớm sau khi sinh dễ gây ra tình trạng tử cung khó phục hồi lại được, đồng thời gây chảy máu tử cung....

Nên kiềm chế trong thời kỳ cho con bú

Các chuyên gia tình dục cho rằng, đây là điều kiêng kỵ nhưng ít khi các cặp đôi để ý vì không nghĩ nó có thể gây hại gì cho sức khỏe. Khi cho con bú, bộ phận sinh dục nữ bị co tạm thời. Âm đạo thường dễ bị tổn thương hơn, quan hệ tình dục lúc này có thể gây tổn thương mô, chảy máu, nhiễm trùng. Ngoài ra, phụ nữ cần thức đêm để chăm sóc con cái nên dễ mệt mỏi, giảm ham muốn tình dục.

Không quan hệ tình dục khi vừa tắm xong

Nhiều người có thói quen tắm ngay trước khi muốn quan hệ tình dục. Việc làm tưởng như sẽ giúp tăng hưng phấn tình dục nhưng thực tế lại không hề tốt cho sức khỏe.

Vì khi tắm bằng nước nóng, các mạch máu trên bề mặt da giãn nở, máu tập trung nhiều tại bề mặt da khiến hệ thần kinh bị ức chế. Nếu thực hiện quan hệ tình dục vào thời điểm này sẽ khiến cơ quan sinh dục không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết làm cho đàn ông khó cương dương, nữ mất cảm giác hưng phấn.

Ngoài ra, tắm nước quá nóng còn làm suy yếu thể lực. Nếu giao hợp khi thể lực chưa phục hồi sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu huyết, khiến các cơ quan khác không nhận đủ máu dẫn đến hiện tượng chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh… Chính vì vậy, để đảm bảo cho chất lượng "cuộc yêu", nên nghỉ ngơi sau khi tắm khoảng 30 phút.

Đừng "yêu" khi vừa ăn xong

Theo giới chuyên môn, khi ăn quá no, hoặc đang đói bụng không nên quan hệ tình dục. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào như lúc no, vì vậy quan hệ sẽ không được như ý muốn. "Khi vừa ăn xong, thức ăn còn đầy trong dạ dày, hệ tiêu hóa đang hoạt động hết công suất, lúc này lên giường nằm sẽ ảnh hưởng đến tiêu hoá của dạ dày, không có lợi cho việc hấp thụ thức ăn. Do tập trung vào hệ tiêu hóa nên cũng ảnh hưởng tới sự vận chuyển máu lên não, nếu "quan hệ" ngay trong thời điểm này lúc này sẽ rất dễ bị trúng gió"- bác sĩ Hưng giải thích.

Một điều mà rất nhiều quý ông vấp phải, đó là yêu sau khi sử dụng rượu bia. Mặc dù nhiều quý ông cho biết uống rượu bia sẽ làm họ tăng hưng phấn khi quan hệ, nhưng thực tế nếu lạm dụng rượu bia sẽ làm giảm ham muốn tình dục, dẫn đến xuất tinh sớm, liệt dương và suy giảm sinh lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu là một nguyên nhân gây liệt dương ở nam giới do làm giảm testosterone - hormone sinh dục nam có tác dụng duy trì đòi hỏi tình dục. Vừa uống ruợu bia xong liền quan hệ ngay thì sẽ dễ "xuất quân sớm". Quan hệ vào thời gian này, những độc tố trong rượu cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng "tinh binh" và thai nhi.

Hoạt động "yêu" luôn mang lại rất nhiều hưng phấn nhưng các cặp đối cũng cần lưu ý không nên làm "chuyện ấy" khi sức khoẻ có vấn đề và cơ thể mệt mỏi. Bởi lẽ quan hệ tình dục sẽ tiêu hao nhiều năng lượng và sức lực, nếu cả hai cảm thấy mệt mỏi về cả thể lực lẫn tinh thần thì nên tránh bởi vì sẽ không chỉ có hại cho sức khỏe mà cũng khó đưa nhau tới "chốn bồng lai".

