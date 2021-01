Khó tin với 5 ca bệnh gây sốc nhất năm!

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 17:40 PM (GMT+7)

Tờ Live Science đã "điểm mặt" những ca bệnh khó tin nhưng có thật mà y văn thế giới đã ghi nhận, cho thấy cơ thể con người còn là một kho tàng khoa học thú vị.

1. Nước tiểu màu xanh lá cây

Ca bệnh được báo cáo trên tạp chí khoa học BMJ vào tháng 12 vừa qua, cho thấy một nam bệnh nhân 62 tuổi ở Chicago (Mỹ) có nước tiểu biến thành màu xanh lá cây kỳ dị. Khi nhập viện, ông được phát hiện có nồng độ carbon dioxide rất cao trong máu, một tình trạng đe dọa đến tính mạng. Sau khi cấp cứu, bỗng nhiên nước tiểu của ông biến màu. Nguyên nhân được xác định là do một loại thuốc mê tên propofol. Rất may, tình trạng nước tiểu xanh tự biến mất sau 5 ngày.

Nước tiểu xanh lá, kẹo cam thảo đen gây chết người, dị ứng lạnh, bàng quang thành nhà máy bia... là những ca bệnh kỳ lạ nhất năm 2020 - Ảnh: BMJ/SHUTTERSTOCK

2. Sốc phản vệ vì... trời lạnh

Ca bệnh từ Colorado (Mỹ) cho thấy lạnh không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp, xương khớp... mà còn gây ra sự dị ứng khó hiểu. Bài báo khoa học trên The Journal of Emergency Medicine cho biết nam bệnh nhân 34 tuổi sau khi tắm nước nóng bỗng bị nổi mề đay, cổ họng phù nề. Bệnh nhân được xác định là do dị ứng với cái lạnh, và rất may anh được cấp cứu kịp thời bởi nó có thể gây nên cơn sốc phản vệ chết người y hệt dị ứng thuốc và thức ăn.

3. Chết vì... ăn kẹo

Cũng công bố trên BMJ, báo cáo khoa học đặc biệt cho hay người đàn ông 54 tuổi ở Massachusetts (Mỹ) đã đột ngột bất tỉnh sau khi bị rối loạn nhịp tim nặng. Ông được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau 32 giờ. Nguyên nhân được xác định là do ông quá ghiền món kẹo cam thảo đen. Cam thảo là vị thuốc truyền thông của người Á Đông giúp chữa kém ăn, rối loạn tiêu hóa, ho do phổi yếu, giải nhiệt, hạ hỏa... Tuy nhiên nếu dùng quá liều, nó lại gây hạ kali máu và rối loạn nhịp tim nặng.

4. Bàng quang hóa... nhà máy bia

Theo tạp chí khoa học Annals of Interal Medicine, một phụ nữ 61 tuổi đã nhập viện trong tình trạng xơ gan nặng, cần ghép gan. Kết quả kiểm tra nước tiểu cho thấy bà đã tiêu thụ rất nhiều rượu, nhưng nữ bệnh nhân khẳng định mình không uống. Sau nhiều phân tích chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện một tình trạng lạ lùng gọi là "hội chứng nhà máy bia tự động", trong đó các vi khuẩn trong đường tiêu hóa chuyển hóa carbohydrates trong đồ ăn thông thường thành rượu! Những người bị hội chứng này có thể say chỉ vì ăn quá nhiều tinh bột.

5. Kim khâu trong... tim

Một thiếu niên 17 tuổi ở Mỹ đã phải trải qua phẫu thuật tim để lấy ra... một chiếc kim khâu, sau khi nhập viện vì đau ngực dữ đội. Theo báo cáo trên The Journal of Emergency Medicine, cậu thiếu niên cho biết anh ta thường tự may quần áo và hay ngậm kim trong miệng, có thể đã nuốt phải một chiếc mà không hay. Còn vì sao chiếc kim khâu có thể lang thang từ đường tiêu hóa đến hệ tuần hoàn, rồi đi thẳng vào tim, vẫn còn là bí ẩn.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/kho-tin-voi-5-ca-benh-gay-soc-nhat-nam-20210101085720145.htm