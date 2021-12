Hóa ra “vua vitamin C” không phải cam hay chanh mà là loại quả quen mặt này

Thứ Ba, ngày 28/12/2021 01:00 AM (GMT+7)

Táo tàu tươi hay còn gọi là hồng táo là loại quả rất giàu vitamin C, chỉ cần ăn 1 nắm nhỏ là có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể.

Vitamin C là dưỡng chất quan trọng cho cơ thể con người. Nói đến trái cây chứa nhiều vitamin C, chắc hẳn nhiều người sẽ trả lời là cam, chanh, kiwi… Nhưng thực tế, danh xưng “vua vitamin C” trong số các loại trái cây lại thuộc về quả táo tàu tươi hay còn gọi là quả hồng táo.

Hàm lượng vitamin C trên 100g táo tàu tươi có thể lên tới 243 mg, gấp 61 lần táo, 10 lần chanh và 4 lần kiwi cùng trọng lượng. Ăn một nắm táo tàu tươi mỗi ngày (khoảng 40 gam) là đã đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C cho cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng kali, flavonoid, các chất phenolic có trong táo tàu tươi còn có thể giúp loại bỏ các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, kích thích nhu động ruột, chống táo bón, người có hàm lượng purin thấp, acid uric cao cũng có thể ăn loại quả này.

Cách chọn được táo tàu tươi ngon

Xem màu: Táo tàu tươi tự nhiên có màu không đồng nhất, thường có những đốm đỏ màu gỉ sắt, các đường phân chia giữa màu đỏ và xanh lá cây trông rất gọn và rõ ràng.

Kết cấu: Quả táo tàu khi đạt đến độ chín hoàn hảo khi chạm vào sẽ không quá cứng hay mềm nhũn mà có cảm giác hơi mềm nhẹ nhưng vỏ vẫn căng, sáng bóng.

Mùi vị: Táo tàu tươi có vị ngọt đồng đều và giòn thơm.

Táo tàu tươi hay táo tàu khô tốt hơn?

Vì giá trị dinh dưỡng của loại quả này rất cao nên nhiều người lựa chọn phương pháp làm khô để bảo quản. Tuy nhiên, táo tàu sau khi phơi hoặc sấy khô sẽ mất hơn 80% lượng nước, số vitamin vì tan trong nước mà cũng giảm đi rất nhiều, đặc biệt là vitamin C bị hao hụt nhiều nhất.

Ngoài ra, do caroten sợ nhiệt nên mất rất nhiều trong quá trình sấy khô ở nhiệt độ cao. Vì vậy, nhìn từ góc độ dinh dưỡng, chúng ta nên ăn táo tàu tươi thay vì táo tàu khô. Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận được công dụng của táo tàu khô. Chúng rất thích hợp để làm món súp, món hầm và phục vụ cho nhiều công thức nấu ăn khác nhau.

