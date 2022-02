Hiếm muộn ở nam giới: Nguyên nhân và giải pháp

Lâu nay người ta vẫn thường nghĩ chuyện vô sinh hiếm muộn là do nữ giới nhưng sự thật thì tỉ lệ không có con do nam giới cũng khá cao.

Việc chủ động tìm hiểu nguyên nhân gây vô sinh nam sẽ giúp các cặp vợ chồng có những giải pháp tối ưu và sớm được can thiệp.

1. Nguyên nhân gây hiếm muộn ở nam giới

Trong điều trị vô sinh, nếu người vợ hoàn toàn bình thường thì các bác sĩ sẽ yêu cầu được kiểm tra khả năng của người chồng. Rất nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích nguyên nhân dẫn đến nam giới bị hiếm muộn và các bệnh lý khác liên quan. Đó là:

- Số lượng tinh trùng quá thấp. Sự chuyển động của tinh trùng kém hoặc khả năng vận động hạn chế.

- Tiếp xúc với chất ô nhiễm hóa học.

- Tâm lý căng thẳng.

- Tinh trùng không đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tinh hoàn không sản sinh được tinh trùng.

- Do bệnh lý gây nên như: Giãn tĩnh mạch thừng tinh; mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục; biến chứng của thời trẻ mắc quai bị; xuất tinh ngược dòng; tắc nghẽn ống dẫn tinh. Các biến chứng do bệnh dẫn đến không có tinh trùng hoặc quá trình sinh tinh bị ảnh hưởng, chất lượng tinh trùng không tốt. Không có tinh trùng trong tinh dịch do mào tinh và đường dẫn tinh bị tắc...

- Gặp vấn đề trong giao hợp: Tình trạng nam giới gặp cản trở trong việc duy trì sự cương cứng của dương vật trong quá trình giao hợp (rối loạn cương), xuất tinh sớm, đau khi quan hệ tình dục, bất thường về mặt giải phẫu như lỗ tiểu đóng thấp hay những vấn đề tâm lý khi giao hợp.

- Do lối sống: Đó là sinh hoạt tình dục bừa bãi. Nghiện rượu bia, thuốc lá, sử dụng ma túy.

- Tình trạng thừa cân, béo phì cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản của nam giới như tác động trực tiếp tới tinh trùng, gián tiếp gây ra sự thay đổi hormone…

- Chế độ ăn uống không đủ dưỡng chất hay thừa dinh dưỡng, sử dụng món ăn có chứa chất béo có hại, ăn đồ cay nóng, thực phẩm đóng hộp… cũng gây tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản của nam giới.

2. Phòng ngừa vô sinh hiếm muộn ở nam giới

Hiếm muộn không loại trừ bất cứ ai, nhất là trong tình hình khí hậu, môi trường ngày càng có chiều hướng ô nhiễm, cộng với nhiều áp lực từ cuộc sống, thực phẩm độc hại…

Phòng ngừa hiếm muộn là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp duy trì sức khỏe sinh sản và tiết kiệm chi phí thăm khám bệnh.

Bạn hãy áp dụng và thực hiện những hướng dẫn dưới đây để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc phòng chống bệnh. Bạn nên thực hiện ngay từ những thói quen hàng ngày, cụ thể như sau:

- Duy trì lối sống, sinh hoạt và quan hệ tình dục lành mạnh, điều độ, thủy chung. Không nên quan hệ tình dục quá nhiều, thô bạo. Hạn chế thủ dâm.

- Tập thể dục thể thao hằng ngày. Chọn các môn thể thao phù hợp với tuổi tác, sức khỏe và công việc.

- Hạn chế dùng các chất kích thích, các đồ ăn, thức uống có cồn, có ga.

- Nếu phải làm việc ở môi trường độc hại, ô nhiễm thì cần phải tuân thủ và bảo vệ cơ thể theo đúng chỉ dẫn.

- Giữ cho cơ thể khỏe mạnh bằng cách bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Chọn các thực phẩm mang lại chất và lượng cho tinh binh như hàu, chuối, giá đỗ xanh, giá đậu nành. Nên ăn nhiều rau xanh, các loại hạt ngũ cốc. Chú trọng việc duy trì cân nặng hợp với thể trạng.

- Tránh mặc quần chíp quá chật, bó. Hạn chế ngồi lâu, ngâm mình trong nước nóng hay xông hơi quá lâu.

- Nếu thấy các dấu hiệu bất thường về sự xuất tinh, tinh dịch, tinh trùng thì nên đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa để kịp thời xử lý.

