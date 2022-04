Giật mình trước những tác hại khủng khiếp của việc đeo tai nghe liên tục

Cách sử dụng tai nghe an toàn - Tránh để âm lượng quá lớn, giữ cường độ âm thanh không vượt qua 60% so với mức cao nhất. - Chọn các loại tai nghe vừa với lỗ tai để không cần điều chỉnh tăng volume do nhiễu của tiếng động từ ngoài. - Tốt nhất là đeo những loại tai nghe ôm cả tai. - Không nên đeo tai nghe quá 2h/ngày - Không nên chia sẻ tai nghe hoặc cho người khác mượn tai nghe của mình. - Vệ sinh tai nghe thường xuyên cẩn thận bằng cách lau sạch lớp chất bẩn bên ngoài. Có thể dùng chất diệt khuẩn lau nhẹ nhàng tai nghe.