Ghét cam, chanh: Ăn gì để tăng sức đề kháng?

Thứ Bảy, ngày 12/02/2022 11:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cam, chanh... được biết đến như loại đồ uống "biểu tượng" khi cơ thể đang cần hệ miễn dịch khỏe mạnh. Tuy nhiên, vẫn có những siêu thực phẩm bất ngờ khác, với các nhóm vitamin và vi chất khác tốt cho sức đề kháng của chúng ta.

Tờ Healthline và Medical News Today điểm qua một số siêu thực phẩm bất ngờ cho sức đề kháng của chúng ta.

1. Trứng, hải sản và thịt bò

Đây là những thực phẩm giàu kẽm, một vi chất rất cần thiết để gia tăng sức đề kháng. Có những lo ngại về cholesterol đối với trứng nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy nếu ăn cả quả, tức cả lòng đỏ và lòng trắng, với mức độ vừa phải thì không những bạn không thừa cholesterol mà còn nhận được rất nhiều chất bổ từ nó. 7-12 quả/tuần là mức được khuyến cáo.

Cá hồi, trứng và khoai tây là những thực phẩm giúp gia tăng sức đề kháng (Ảnh minh họa từ Internet

Ăn quá nhiều hải sản hay thịt đỏ là không tốt nhưng một lượng vừa phải thì có lợi cho sức đề kháng. Một số nghiên cứu cho thấy tăng cường thực phẩm giàu kẽm trong giai đoạn bị các bệnh đường hô hấp giúp giảm thời gian bệnh.

2. Cá dầu

Cá dầu (oily fish) như cá thu, cá hồi, cá kiếm, cá trích... cung cấp nhiều axit béo Omega-3, giúp kiểm soát tình trạng viêm trong cơ thể, từ đó giúp hệ miễn dịch hoạt động ổn định, "trơn tru" hơn.

3. Thêm gia vị: tỏi, gừng, nghệ

Tỏi chứa một nồng độ lớn các hợp chất chứa lưu huỳnh như allicin, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Trong khi đó, gừng được biến đến như một thực phẩm giúp giảm viêm tốt nên có thể sử dụng để hỗ trợ giảm đau họng và một số bệnh gây viêm, giảm triệu chứng buồn nôn trong một số bệnh.

Gừng, nghệ có đặc tính kháng viêm, giúp hệ miễn dịch hoạt động trơn tru hơn (Ảnh minh họa từ Internet)

Nghệ là một trong các gia vị được nghiên cứu đế làm thuốc phổ biến nhất, bởi curcumin trong nghệ có tình chống viêm, chống oxy hóa cao, giúp tăng sức để kháng, giảm viêm. Thậm chí, có nghiên cứu cho thấy nó có thể được bào chế thành thuốc hỗ trợ chống lại các khối u.

4. Đạm thực vật

Ăn các loại hạt và nấm sẽ giúp cơ thể bạn được cung cấp nhiều loại vitamin, axit béo tốt và cả các chất chống oxy hóa đặc biệt có lợi để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Một số nghiên cứu còn cho thấy nấm chứa các hoạt chất kháng virus, kháng khuẩn tự nhiên.

5. Thực phẩm giàu vitamin C khác

Cam, chanh - biểu tượng của Vitamin C - không phải nguồn giàu vitamin C nhất trong tự nhiên và cũng không phải những loại trái cây giàu vitamin C nhất.

Nguồn vitamin C trong tự nhiên rất đa dạng (Ảnh minh họa từ Internet)

Tờ Medical News Today thống kê lượng vtiamin C chứa trong 1 ly hoặc chén (trọng lượng tương đương) và đưa ra loạt thực phẩm giàu vitamin C nhất, theo thứ tự: ổi, ớt đỏ ngọt, nước ép cà chua, nước cam, ớt xanh, cam ăn nguyên quả, dâu tây, đu đủ, nước bưởi hồng, bông cải xanh, dứa, khoai tây, cải brussel, kiwi.

Trong đó, ổi có lượng vitamin C vượt trội với 377 mg cho 1 chén ổi cắt miếng. 1 ly nước ép cà chua cho 170 mg, 1 ly nước cam cho 124 mg trong khi 1 quả cam ăn trực tiếp cho 97,5 mg.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/ghet-cam-chanh-an-gi-de-tang-suc-de-khang-20220122165712308.htmNguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/ghet-cam-chanh-an-gi-de-tang-suc-de-khang-20220122165712308.htm