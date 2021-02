Đường huyết tăng cao bất thường, nguy cơ COVID -19 nghiêm trọng

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Bệnh nhân COVID-19 có lượng đường trong máu cao bất thường có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong, ngay cả khi họ không mắc bệnh đái tháo đường. Một nghiên cứu mới cho thấy.

Nghiên cứu bao gồm hơn 11.300 người lớn không bị bệnh nghiêm trọng với COVID-19 phải nhập viện ở Tây Ban Nha từ tháng 3 đến cuối tháng 5 năm 2020. Trong số đó, 19% trước đây được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường.

Các nhà nghiên cứu cho biết, tổng cộng 1/5 bệnh nhân tử vong trong bệnh viện. So với những người có mức đường huyết bình thường, những bệnh nhân có đường huyết cao bất thường có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn gấp hai lần (khoảng 41% so với 16%). Ở những bệnh nhân này có nhiều khả năng phải nhập viện chăm sóc đặc biệt và phải thở máy hơn. Không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa bệnh nhân đái tháo đường và những người không mắc bệnh.

Theo các tác giả, đây là nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay bổ sung bằng chứng cho thấy lượng đường trong máu cao bất thường có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn ở bệnh nhân COVID-19, không phụ thuộc vào bệnh đái tháo đường.

Theo các nhà nghiên cứu, việc tầm soát tăng đường huyết ở những bệnh nhân không mắc bệnh đái tháo đường và điều trị sớm nên là điều bắt buộc. Không nên bỏ qua tình trạng tăng đường huyết khi nhập viện mà nên phát hiện và điều trị thích hợp để cải thiện kết quả của bệnh nhân COVID-19 có và không mắc bệnh đái tháo đường.

Hiện các nhà khoa học chưa biết tại sao lượng đường trong máu cao có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn ở bệnh nhân COVID-19, nhưng tăng đường huyết có thể gây viêm hoặc ảnh hưởng trực tiếp hơn đến COVID-19 dẫn đến các biến chứng và tử vong.

