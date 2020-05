Đừng coi thường, bài tập thể dục này có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Những nghiên cứu cho thấy việc tập thể dục ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Nếu không thích những bộ môn tập luyện trong phòng tập, bạn có thể đổi sang đi bộ, nó mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể.

Mọi người thường được nhắc nhở rằng “tập thể dục có thể ngăn ngừa ung thư”. Nhiều người không tin vào điều đó vì trong thực tế cũng có không ít vận động viên thể thao chết vì ung thư. Vậy rốt cuộc tập thể dụng ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?

Tập thể dục ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?

Năm 2016, có một nghiên cứu khảo sát suốt 18 năm trên 1,4 triệu người ở Mỹ và châu Âu. So sánh nhóm người thường xuyên tập thể dục và nhóm không tập thể dục, kết quả cho thấy những người có vận động thể thao trong thời gian dài giúp làm giảm tỷ lệ mắc ít nhất 13 loại ung thư.

Trong kết quả khảo sát, tác dụng của việc tập thể dục ảnh hưởng rõ ràng nhất đến ung thư thực quản, có thể làm giảm nguy cơ lên tới 42%, tiếp theo là ung thư gan 27%, ung thư phổi 26%.

Các nhà nghiên cứu đã xét thêm các yếu tố về chủng tộc, vị trí địa lý, trình độ học vấn, tuổi tác, cân nặng, thói quen hút thuốc và uống rượu, liệu pháp hormone…. Họ nhận thấy rằng việc tập thể dục làm giảm tỷ lệ mắc ung thư mà không bị ảnh hưởng tới các yếu tố này.

Tập thể dục không chỉ có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư, mà còn thúc đẩy sự phục hồi của bệnh nhân. Sau khi thực hiện xạ trị hoặc hóa trị, bệnh nhân thường cảm thấy mệt mỏi, chức năng tim phổi cũng bị suy giảm đáng kể. Thế nhưng, việc tập thể dục nhịp điệu có thể giúp họ cải thiện tình trạng này.

Đồng thời, đối với bệnh nhân ung thư, tập thể dục ở mức độ vừa phải cũng có thể cải thiện chức năng miễn dịch và điều chỉnh phản ứng miễn dịch. Những điều này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn ung thư lan rộng.

Lý giải vì sao thể dục đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư, nguyên nhân là do quá trình vận động cơ thể giúp cải thiện khả năng chống oxy hóa của các tế bào, giảm viêm, chức năng miễn dịch cải thiện đáng kể. Ngoài ra, nó còn tiêu diệt các tế bào ung thư trong các khối u, giúp làm giảm tỷ lệ mắc ung thư.

Chú ý: Tập thể dục quá sức dễ bị bệnh

Mặc dù tập thể dục quá mức sẽ không làm tăng nguy cơ ung thư, nhưng nó có thể gây ra một số bệnh. Vận động với cường độ cao trong thời gian dài có thể gây ra hội chứng tiêu cơ vân cấp, làm mòn mô mềm khớp, thậm chí là suy thận cấp.

Đối với những thường thường xuyên vận động dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc khối u ác tính. Tất nhiên, chúng ta có thể tránh được vấn đề này nếu dùng kem chống nắng hoặc tránh tập ngoài trời.

WHO khuyến cáo người trưởng thành nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần hoặc 75 phút tập thể dục cường độ cao.

20 phút đi bộ có thể ngăn ngừa ung thư

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nếu đi bộ 20 phút mỗi ngày có thể giúp 37.000 người tránh tử vong sớm do ung thư, bệnh tim, đột quỵ hằng năm.

Việc đi bộ nên được thực hiện một cách nghiêm túc thì mới đạt được những hiệu quả mong muốn. Việc đi nhanh, liên tục trong 20 phút để đạt được mức độ cảm thấy mệt, nhưng có thể nói chuyện bình thường là cường độ luyện tập phù hợp.

Theo The Lancet - tạp chí y khoa thế giới, ngồi một chỗ suốt 3 tiếng mỗi ngày có thể làm giảm tuổi thọ trung bình xuống 2 năm so với những người khác. Do đó, ngay cả khi cảm thấy lười biếng tập thể dục thì cũng không nên ngồi quá lâu một chỗ.

