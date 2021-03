Đây là cách ăn táo ta tốt nhất, nếu bạn thuộc 1 trong 3 nhóm người này thì nên tránh xa

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 08:11 AM (GMT+7)

Nói đến công dụng của quả táo, nhiều người chỉ nghĩ đến táo nhập khẩu, trong khi quả táo ta có công dụng chữa bệnh và làm đẹp tuyệt vời lại thường bị bỏ qua.

Táo ta được trồng phổ biến ở Việt Nam với hai loại chính là táo chua và táo đường. Theo khoa học, cứ 100 gr táo ta sẽ có khoảng 400 – 600 vitamin C, cao hơn 7 đến 10 lần lượng vitamin C có trong quả cam, quýt. Lượng vitamin C của táo ta còn cao hơn khoảng 100 lần so với táo tàu đỏ.

Mặc dù có nhiều dưỡng chất, nhưng theo các chuyên gia có 3 nhóm người nên hạn chế:

- Bà bầu: Phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều bởi có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

- Trẻ nhỏ: Do táo ta nhỏ nên trẻ rất dễ bỏ vào miệng, dễ gây hóc, nghẹn. Tốt nhất khi trẻ ăn táo ta bố mẹ hết sức lưu ý vấn đề này.

- Người hay bị mụn: Với loại táo chua, dù không có vị ngọt nhưng vẫn bị liệt danh vào những trái cây tính nóng. Bởi táo ta sẽ làm chậm hệ tiêu hóa, gây mụn nhọt và không lợi tiêu nếu ăn nhiều.

Lưu ý:

- Để phòng ngừa táo bị nhiễm thuốc trừ sâu và thuốc bảo quản, trước khi ăn cần rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng.

- Nên ăn luôn cả vỏ táo và nên ăn xen kẽ với các loại quả khác để có công dụng tốt hơn.

4 công dụng của quả táo ta với sức khỏe và làm đẹp

Tốt cho tiêu hóa

Trong táo ta có khả năng loại bỏ axit oxalic ra khỏi cơ thể, giúp cho các bộ phận khác (như gan, ruột, dạ dày và tuyến tiêu hóa) hoạt động bình thường và tốt hơn. Do đó, ăn táo ta giúp bạn có cảm giác ăn ngon miệng hơn và ngăn ngừa táo bón.

Cải thiện tình trạng thiếu máu

Ở những người thiếu máu, thường do cơ thể bị thiếu các hàm lượng vitamin gây ra tình trạng làm giảm mức hemoglobin đáng kể. Vì thế ăn táo ta giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, đồng thời còn làm tăng sức đề kháng của cơ thể.

Ngoài ra, táo ta cũng hỗ trợ điều trị các bệnh viêm khớp mãn tính và bệnh gút do hạn chế được sự hình thành của acid uric.

Làm sạch hệ hô hấp

Ngoài việc dùng táo ăn trực tiếp, bạn dùng lá tươi (của táo ta), rửa sạch và đem nghiền để đun lấy nước. Sau đó, cho thêm chút muối rồi ngậm súc miệng. Cách làm này sẽ giúp bạn tránh được tình trạng viêm họng cũng như làm sạch khí quản và chữa viêm nhiễm ở hầu họng.

Làm đẹp da và tóc

Nhờ lượng vitamin C vượt trội, táo ta có tác dụng tuyệt vời trong hiệu quả tăng cường sức đề kháng, chống ôxy hóa, tốt cho sức khỏe và làn da. Do vậy các nhà nghiên cứu đã chiết xuất từ nước ép táo ta dùng sản xuất thành các sản phẩm chăm sóc da. Công dụng là làm giảm nếp nhăn, khô, đỏ, sưng, khắc phục làn da bị cháy nắng và giúp da luôn khỏe đẹp.

