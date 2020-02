Dấu hiệu từ bàn tay cảnh báo ung thư phổi, đừng chủ quan kẻo "hối không kịp"

Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 08:51 AM (GMT+7)

Ung thư phổi là bệnh phổ biến thứ 2 trong 10 loại bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới nước ta song biểu hiện bệnh ở giai đoạn sớm thường nghèo nàn, hoặc không có triệu chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Ung thư phổi thường triệu chứng rất nghèo nàn, nhưng nếu để ý quan sát bạn có thể nhận biết được một số dấu hiệu bất thường này ở bàn tay.

Ngón tay trở nên dày và tròn hơn

Đối với những người có thể chất béo, thông thường ngón tay cũng sẽ to và tròn hơn, nhưng nếu cơ thể bạn tương đối gầy, ngón tay đột nhiên dày và tròn hơn, bạn cần phải chú ý đến tình huống này, điều này rất có thể là do cơ thể thời gian dài bị thiếu oxy, dẫn đến sưng phổi và viêm phổi. Hai bệnh này có nhiều khả năng gây ung thư phổi. Do đó, khi bạn nhận thấy ngón tay của mình đột nhiên trở nên dày và tròn, đây có thể là tín hiệu sớm của ung thư phổi.

Trên ngón tay xuất hiện những chấm đỏ

Cơ thể chúng ta không đau không ngứa, cũng không có tín hiệu gì bất thường, nhưng trên ngón tay xuất hiện những chấm đỏ, những chấm đỏ này trông như những điểm chảy máu, nhưng thực tế đây là do các tế bào ung thư phổi gây ra. Nếu có những biểu hiện bất thường như vậy, bạn cần đi khám và bắt đầu điều trị để không làm bệnh trầm trọng hơn và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đau ngón tay

Bình thường đau ngón tay có thể nhầm lẫn với các bệnh về khớp, nhưng ung thư phổi cũng có thể gây đau ngón tay. Có nhiều trường hợp còn xuất hiện tình trạng da lòng bàn tay dày, màu trắng, rõ nếp nhăn, lúc này một lượng lớn các tế bào ung thư đã phát triển. Đây là dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh ung thư phổi mà nhiều người thường bỏ qua. Bạn nên khám định kì để kiểm tra thường xuyên và điều trị kịp thời.

Đầu ngón tay bị sưng và ngứa

Đầu ngón tay bị sưng và ngứa là một tình trạng tương đối phổ biến, đặc biệt là vào mùa đông. Hiện tượng này có thể là phản ứng bình thường của cơ thể hoặc có liên quan đến một số bệnh lý, trong đó có ung thư phổi. Các chuyên gia lý giải rằng, nếu bạn mắc ung thư phổi thì một số dịch tiết sẽ xâm nhập vào dịch mô gây nên chứng phù ngón tay và ngón chân. Ngoài ra, các khối u ác tính có xu hướng tiêu thụ protein của cơ thể trong quá trình phát triển, thậm chí có thể làm hạ đường huyết.

Ngoài các dấu hiệu ở bàn tay, triệu chứng của ung thư phổi còn có thể nhận biết được như sau:

Giai đoạn sớm

Theo GS Mai Trọng Khoa, nguyên PGĐ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, bệnh phát triển âm thầm, các triệu chứng nghèo nàn hoặc không có triệu chứng. Dấu hiệu gợi ý thường là nam giới trên 40 tuổi, nghiện thuốc lá, thuốc lào, ho khan kéo dài, có thể có đờm lẫn máu, điều trị kháng sinh không hiệu quả.

Giai đoạn tiến triển

Triệu chứng đa dạng tuỳ theo vị trí u, mức độ lan rộng của tổn thương. Người bệnh có thể thấy đau ngực, đau dai dẳng, cố định một vị trí; kèm thêm khó thở khi khối u to, chèn ép, bít tắc đường hô hấp.

Khó nuốt, nuốt đau, khàn tiếng, tim đập nhanh, đau vai lan mặt trong cánh tay, rối loạn cảm giác, toàn thân mệt mỏi, gày sút, sốt… cũng có thể là triệu chứng của bệnh.

Triệu chứng điển hình:

gồm ho dai dẳng, uống thuốc không khỏi hoặc ngày càng nặng hơn, ho ra máu, cơn ho khác thương so với trước đây, viêm phổi, viêm phế quản… mãi không khỏi hoặc tái đi tái lại nhiều lần, cảm thấy khó thở, khò khè không rõ nguyên nhân, giọng khàn, nuốt đau… Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trên bạn hãy đến bệnh viện để sàng lọc bệnh.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/dau-hieu-tu-ban-tay-canh-bao-ung-thu-phoi-dung-chu-quan-keo-ho...Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/dau-hieu-tu-ban-tay-canh-bao-ung-thu-phoi-dung-chu-quan-keo-hoi-khong-kip-1522123.tpo