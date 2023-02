Đau bụng âm ỉ, không ngờ bị thủng ruột vì thói quen sau khi ăn của hàng nghìn người

Bệnh nhân là bà T.T.H (56 tuổi) ở Hải Hà, Quảng Ninh. Theo gia đình, từ 30 Tết bà H. bị đau bụng âm ỉ, đau nhiều khi vận động từ 30 Tết, song do vào đúng dịp nghỉ lễ nên không đi khám ngay. Tình trạng đau ngày càng tăng, ăn uống kém, bệnh nhân được đưa đến khám tại Trung tâm y tế tuyến dưới với chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tăm tre dài hơn 3cm được lấy ra ngoài.

Khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhân có thói quen ngậm tăm sau khi ăn.

Trên phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh dị vật hình que dài khoảng 30mm nằm ở đoạn D2 tá tràng. Bệnh nhân được chỉ định nội soi dạ dày tá tràng gây mê lấy dị vật. Kíp bác sĩ khoa Thăm dò chức năng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành nội soi kiểm tra và phát hiện một dị vật là tăm tre nhọn, một đầu cắm xuyên niêm mạc ruột, một đầu tự do, xung quanh có dịch mủ chảy. Quá trình nội soi lấy dị vật gặp khó khăn do nhu động ruột bị kích thích, co thắt liên tục khiến đầu tăm di động và có xu hướng cắm hết qua thành ruột vào ổ bụng.

Sau gần 1 tiếng nỗ lực, tăm nhọn dài hơn 3cm đã được lấy ra thành công trong niềm vui của cả ê-kíp. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đỡ đau bụng, được chuyển về khoa Ngoại tiếp tục theo dõi, điều trị kháng sinh chống viêm.

Bác sĩ CKI Lê Bá Sinh, khoa Thăm dò chức năng, người trực tiếp thực hiện nội soi cho biết: “Trường hợp bị tăm nhọn cắm thủng ruột như của bà H. là ca khó, bởi bệnh nhân đau bụng gần 1 tuần mới vào viện khám, khi đó dị vật đã xuyên sâu vào niêm mạc ruột, gây viêm và sắp lọt vào ổ bụng, đầu tăm phía trong chỉ còn chừng 2-3mm.

Hơn nữa, dị vật này lại nằm ở vị trí có nhiều nếp gấp niêm mạc, nhu động ruột co bóp, di động liên tục khiến việc tiếp cận đầu tăm nhỏ càng thêm khó khăn. Có những lúc kíp nội soi không thấy được dị vật, tưởng tăm nhọn đã lọt ổ bụng, nguy cơ phải chuyển mổ nội soi để lấy dị vật.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để bằng mọi cách tiếp cận đầu tăm ẩn hiện trong ổ mủ có giả mạc. Đoạn tăm nhọn dài 3 cm đã được lấy ra ngoài an toàn.

Nguy hiểm của các dị vật này, nhất là cái dị vật sắc nhọn như tăm tre có thể di chuyển xuống ruột gây thủng ruột. Để lâu ngày dị vật đâm xuyên ra ổ bụng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như áp xe ổ bụng, viêm phúc mạc, khi đó bệnh nhân sẽ phải trải qua một cuộc mổ mới có thể loại bỏ dị vật.

Để phòng ngừa, các bác sĩ khuyến cáo, mọi người nên bỏ thói quen ngậm tăm sau ăn, vì có thể bất cẩn, vô ý nuốt phải. Ngoài tăm nhọn, nguy cơ dị vật trong quá trình ăn uống, như: xương cá, răng giả… rất dễ gặp phải, thường xảy ra ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Vì vâỵ, cần tập trung ăn uống, nhai kỹ và bỏ các thói quen không tốt để hạn chế tình trạng dị vật lọt vào đường ăn, đường thở. Khi phát hiện nuốt hoặc hóc dị vật, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời. Trong trường hợp đau bụng âm ỉ kéo dài không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế để tìm ra nguyên nhân chính xác, điều trị tránh biến chứng nguy hiểm xảy ra về sau.

