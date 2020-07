Cụ ông ở Hà Nội hôn mê sau khi uống An cung ngưu hoàng hoàn phòng tai biến

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 17:25 PM (GMT+7)

Sau khi uống 4 liều thuốc an cung ngưu hoàng hoàn để dự phòng tai biến mạch máu não, ông L.V.L. có biểu hiện bất thường rồi rơi vào hôn mê…

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Hữu Nghị vừa tiếp nhận bệnh nhân L.V.L. (70 tuổi, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau khi uống thuốc an cung ngưu hoàng hoàn ngừa tai biến.

Một trường hợp đột quỵ đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó khoảng 1 tuần ông L. bị ngã và xuất hiện tình trạng đau đầu chóng mặt. Lo ngại bị tai biến mạch máu não, gia đình đã cho ông uống cho uống 4 liều thuốc an cung ngưu hoàng hoàn để dự phòng tai biến. Sau 4 liều thuốc này, ông L. bắt đầu có biểu hiện bất thường, hôn mê nên người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định chụp cắt lớp CT và phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết não có cục máu tụ dưới màng cứng. Ngay lập tức, bệnh nhân được xử lý lấy máu tụ và sức khoẻ ổn định sau 4 ngày can thiệp.

Theo bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Hữu Nghị, an cung ngưu hoàng hoàn không có tác dụng dự phòng tai biến mạch máu não. Đây là loại thuốc dùng trong trường hợp bị tai biến nhồi máu và phải có chỉ định từ bác sĩ nhưng trên thực tế người dân sử dụng rất bừa bãi. Rất nhiều bệnh nhân cao huyết áp luôn dự phòng an cung ngưu hoàng hoàn để dự phòng tai biến mạch máu não, dù đây là thuốc điều trị không phải thuốc dự phòng.

Về lý thuyết, bệnh nhân bị tai biến nhồi máu não uống an cung ngưu có thể cải thiện lâm sàng do thuốc làm giảm yếu tố đông máu. Tuy nhiên, khi xảy ra tai biến, không ai có thể xác định bệnh nhân đang bị nhồi máu não hay xuất huyết não khi chưa tới bệnh viện để chẩn đoán. Trong trường hợp bị tai biến xuất huyết não, uống an cung ngưu càng nguy hiểm vì gia tăng chảy máu.

Hiện nay, nghe lời đồn thổi, rất nhiều bệnh nhân cao huyết áp mua, lưu trữ loại thuốc này trong nhà để dự phòng, coi đây là “bùa hộ mệnh” khi bị tai biến mạch máu não.

Bác sĩ Khiêm khuyến cáo, vì an cung ngưu hoàng hoàn là thuốc điều trị nên không được tuỳ tiện dùng, đặc biệt là tuyệt đối không dùng thuốc này cho bệnh nhân bị tai biến máu não do chảy máu bởi thuốc có tác dụng chống đông nên sẽ làm gia tăng chảy máu, rất nguy hiểm.

Do thuốc an cung ngưu có tác dụng chống đông. Bệnh nhân đang bị xuất huyết máu não, cần cầm máu không cho chảy thì lại uống an cung khiến máu không thể đông lại, càng chảy máu nhiều thêm, nguy hiểm cho người bệnh. Vì thế, trước khi dùng thuốc, người bệnh cần được chụp cộng hưởng từ, chẩn đoán chính xác tình trạng tai biến mạch máu não có chảy máu hay không.

Khi dùng thuốc cần đặc biệt tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, không tùy tiện sử dụng gây hậu quả nặng nề.

