Việt Nam có loại rau là 'vua thảo mộc' giúp giảm huyết áp cao, chống oxy hóa cực tốt

Ngải cứu - vua thảo mộc' giúp giảm huyết áp cao, chống oxy hóa cực tốt

Ngải cứu là một loại cây giống cỏ dại có nguồn gốc từ y học cổ đại phương Đông và châu Âu. Vào thời Trung cổ, người ta gọi nó là "vua của các loại thảo mộc". Nó được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm cải thiện tiêu hóa, điều hòa kinh nguyệt và giảm ngứa do sẹo lồi. Người ta cũng cho rằng loại cây này có đặc tính chống oxy hóa cũng như tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm, và hỗ trợ giảm huyết áp ở người huyết áp cao.

Có một số nghiên cứu cho thấy rằng ngải cứu có tác dụng chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi các gốc tự do. Các gốc tự do là các hạt không ổn định hình thành khi cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng hoặc khi bạn tập thể dục. Hút thuốc, cũng như tiếp xúc với ô nhiễm không khí hoặc ánh nắng mặt trời, có thể làm tăng số lượng các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do gây ra stress oxy hóa, có thể dẫn đến tình trạng viêm, tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Bằng cách tiêu thụ chất chống oxy hóa, bạn có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra.

Ngải cứu có thể giúp điều trị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp bằng cách hạ huyết áp và tăng lưu thông máu. Tác dụng này đối với huyết áp đã được thấy khi ngải cứu được sử dụng trong một liệu pháp được gọi là cứu ngải. Cứu ngải bao gồm việc đốt một cuộn thảo dược có chứa ngải cứu trực tiếp hoặc gián tiếp vào các huyệt đạo, là những vùng được xác định trên cơ thể trong y học cổ truyền phương Đông. Cứu ngải có thể được sử dụng cùng với châm cứu, trong đó các kim mỏng được châm vào các huyệt đạo này.

Món ngon với ngải cứu

1. Gà ác hầm ngải cứu

Gà ác hầm ngải cứu.Gà tần ngải cứu là một món ăn bổ dưỡng, phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là bà bầu và người mới ốm dậy.

2. Trứng chiên ngải cứu

Trứng ngải cứu không chỉ là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng mà còn là bài thuốc chữa bệnh đau đầu, đau xương. Trứng rán ngải cứu có tác dụng điều hòa và bổ khí huyết, chữa đau đầu, đau bụng kinh, trị mất ngủ,... rất tốt cho sức khỏe và còn giúp làm đẹp da. Các chuyên gia cũng khuyên rằng nên sử dụng món ăn này khoảng 1 lần/tuần, với liều lượng trứng không quá 2 quả/lần.

3. Tim heo hầm ngải cứu

Tim hầm ngải cứu sau khi hoàn tất sẽ có mùi thơm hấp dẫn của ngải cứu cùng táo tàu. Tim heo thì mềm, ngọt và hơi dai hòa cùng vị ngọt, bùi của hạt sen và táo tàu. Phần nước dùng ngọt thanh, đậm vị. Đây là một món hấp bổ dưỡng để nấu bồi bổ cho cả gia đình!

4. Cá chép hấp ngải cứu

Cá chép hấp với ngải cứu là món hấp có độ dinh dưỡng rất cao, tốt cho mẹ bầu và không kém phần thơm ngon, hấp dẫn. Với hương thơm cá chép béo ngậy, vị nồng nàn của gừng với mùi đặc trưng của ngải cứu. Khi ăn vào cá chép bùi và béo, rau ngải cứu mềm, thanh đạm. Khi ăn kèm với cơm trắng và nước chấm thì còn gì bằng.

5. Chân giò hầm ngải cứu

Chân giò hầm ngải cứu không chỉ đơn thuần được xem là một món ăn thông thường mà nó là một bài thuốc vừa bổ vừa ngon. Cách chế biến món chân giò hầm ngải cứu không quá phức tạp. Món chân giò hầm xong có mùi vị thơm của lá ngải cùng táo tàu và hạt kỷ tử. Từng miếng chân giò mềm, thấm đều gia vị. Phần nước dùng ngọt thanh, đậm vị khi chan vào ăn cùng cơm trắng sẽ rất hấp dẫn đấy. Đảm bảo đây sẽ là món ăn thơm ngon khó cưỡng cho cả gia đình cùng thưởng thức.

6. Trứng hấp ngải cứu

Trứng hấp ngải cứu vừa ngon vừa có cách làm đơn giản. Cho ngải cứu, thịt heo vào trứng, trộn đều. Cho trứng vào nồi hấp cách thủy 15 phút là được. Dọn trứng ra đĩa, rắc ít tiêu lên trên, ăn kèm cơm nóng.

7. Sườn hầm ngải cứu

Sườn heo rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Hành tím lột vỏ, băm nhỏ. Ướp sườn với ½ hành băm, muối, hạt nêm, để 10 phút cho thấm gia vị. Ngải cứu nhặt phần ngọn, rửa sạch, vò lá cho bớt đắng. Làm nóng dầu ăn, cho ½ hành còn lại vào phi thơm, cho sườn vào xào săn lại, đổ 4 bát nước vào đun sôi, để lửa riu khoảng 20 phút. Cho ngải cứu vào đun sôi thêm 5 phút nữa, nêm muối, hạt nêm vừa ăn. Tắt bếp. Múc canh sườn ngải cứu ra tô, rắc tiêu lên, dùng nóng.

8. Óc heo hầm ngải cứu

Óc heo hầm ngải cứu là món ăn bổ dưỡng, ngon miệng với hương vị đặc trưng của rau ngải cứu. Ăn nóng kèm theo tiêu xay để thêm hương vị!

9. Trứng vịt lộn hầm ngải cứu

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu thơm ngon, ăn kèm rau răm, ớt và chấm với muối tiêu chanh. Ăn ngay khi còn nóng!

10. Gà tần ngải cứu

Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Nghệ rửa sạch, gọt vỏ, đập giập. Cho gà vào nồi ướp với nghệ, muối, hạt nêm, để khoảng 20 phút cho thấm. Ngải cứu nhặt phần ngọn, bỏ thân, rửa sạch. Gắp gà ra bát, sau đó cho ngải cứu vào nồi vừa ướp gà, nêm dầu ăn vào đảo đều, cho từng miếng gà lên, xếp xen kẽ với ngải cứu. Để 10 phút nữa cho gia vị thấm đều. Đổ thêm 1 bát nước vào nồi, cho lên bếp đun lửa lớn đến khi sôi thì giảm lửa vừa khoảng 5 phút rồi tắt bếp, để nguội, lặp lại quy trình 1 lần nữa, cuối cùng cho thêm rượu vào cho gà dậy mùi thơm là được.