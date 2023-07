Cứ ngỡ đau mỏi vai thông thường, người phụ nữ đi khám phát hiện ung thư gan

Cô Mã 35 tuổi ở Hà Bắc, Trung Quốc hiện là giám đốc điều hành của một công ty, rất bận rộn với công việc của mình. Có tiền sử mắc bệnh viêm gan B, khoảng 3 tháng trở lại đây, cô Mã bị đau và khó chịu ở vai phải, cô cho rằng do công việc phải làm thêm giờ và ít vân động trong thời gian dài nên đã đến hiệu thuốc gần nhà mua thuốc giảm đau để uống nhưng không hề thuyên giảm.

Sau đó, cô đã đến bệnh viện để khám và cuối cùng, bác sĩ đã chuẩn đoán cô bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết, đây là căn bệnh nguy hiểm, giai đoạn đầu thường không có triệu chứng nên rất khó để phát hiện sớm ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 trên thế giới và liên quan đến các yếu tố như xơ gan và viêm gan B, viêm gan C.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, triệu chứng của cô Mã là đau vai phải, có 2 khả năng xảy ra: thứ nhất là do tế vào ung thư gan phát triển nhanh chóng gây áp lực lên các dây thần kinh xung quanh bao gan, gây đau lan tỏa ở vai, khả năng thứ hai là ung thư di căn xương xâm lấn trực tiếp xương bả vai khiến bệnh nhân đau đớn không chịu nổi. Đối với người có tiền sử viêm gan B như cô Mã, cần phải chú ý kiểm tra sức khỏe thường xuyên để ngăn ngừa khả năng tổn thương gan.

5 bộ phận đau nhức thường xuyên là dấu hiệu của ung thư

1. Đau vai

Đau vai gáy dai dẳng không thuyên giảm có thể là triệu chứng của ung thư gan, một số trường hợp ung thư phổi cũng có thể gây đau vai gáy. Có 3 trường hợp đau vai gáy do ung thư phổi như: đau vai lan tỏa do ung thư phổi di căn màng phổi, đặc biệt là u rãnh trên bên phải thường gây đau vai phải. Một tình huống khác là ung thư phổi di căn xương, di căn xương cánh tay, xương cột sống cổ sẽ gây đau vai phải. Trường hợp thứ ba là hạch cổ di căn chèn ép đám rối thần kinh cánh tay phải gây đau nhức vai phải. Cơn đau do ung thư phổi sẽ tăng dần và không thể giảm bớt khi nghỉ ngơi hay dùng các loại thuốc thông thường.

2. Đau đầu

Nếu cơn đau đầu kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, hoặc cơn đau tăng dần thì bạn cần cảnh giác với khả năng bị u não, trường hợp này cơn đau thường kèm theo các triệu chứng khác như chóng mặt, buồn nôn, nôn. , mờ mắt,… Chụp CT đầu có thể không phát hiện được ung thư, nên chụp MRI đầu để loại trừ khả năng có khối u ở đầu.

3. Đau ngực

Đau tức ngực có thể là triệu chứng của ung thư phổi. Trường hợp này các cơn đau thường đi kèm với khó thở, ho, khạc đờm, sụt cân…

4. Đau bụng

Đau bụng có thể là triệu chứng của ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư tuyến tụy… Trong trường hợp này, cơn đau thường đi kèm với các triệu chứng như khó tiêu, chán ăn, sụt cân. Vì vậy, cần đi kiểm tra sức khỏe bằng cách nội soi đường tiêu hóa, CT bụng và thực hiện các xét nghiệm liên quan khác.

5. Đau nhức xương tay, chân và các bộ phận khác

Đau tay, chân, khớp, xương kéo dài không thuyên giảm trong vài tháng có thể là ung thư xương hoặc do các bệnh ung thư khác di căn đến xương. Trong trường hợp này thường đi kèm loãng xương, thậm chí là gãy xương.

