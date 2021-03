Chứng không xuất tinh – nỗi ám ảnh của các quý ông

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Chứng không xuất tinh ở nam giới ngoài việc không đem tới được “khoái cảm thăng hoa” khi quan hệ tình dục mà còn có thể dẫn đến vô sinh.

Đối với nam giới, khi “làm chuyện ấy”, ai cũng muốn kéo dài thời gian nên họ luôn tìm cách trì hoãn xuất tinh. Tuy nhiên, nếu việc này diễn ra thường xuyên, thì các quý ông cần nên xem xét bản thân có hay không mắc phải chứng không xuất tinh.

Tuy kéo dài được thời gian quan hệ tình dục nhưng chứng không xuất tinh có thể gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác.

Không xuất tinh là chứng bệnh khiến dương vật tuy vẫn cương cứng và có thể quan hệ tình dục một cách bình thường nhưng lại không thể xuất được tinh dịch, hoặc trong một số trường hợp vẫn có thể xuất tinh nhưng tinh dịch lại không thể xuất trong âm đạo, khiến cho cả nam giới và bạn tình không đạt được khoái cảm.

Một số nguyên nhân dẫn đến chứng không xuất tinh ở đàn ông:

Yếu tố về tâm lý

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng không thể xuất tinh ở nam giới. Có rất nhiều lý do khác nhau có thể kể đến như không hài lòng với bạn tình, quan hệ vợ chồng không hòa hợp, áp lực công việc cao, hoặc do nam giới không quan hệ tình dục trong thời gian dài vì nhiều lý do, v.v ... đều có thể dẫn đến chứng không xuất tinh.

Thiếu kiến thức về quan hệ tình dục

Vợ hoặc chồng thiếu kiến thức về tình dục, không biết cách quan hệ tình dục hài hòa hoặc sợ quan hệ tình dục (ví dụ như người phụ nữ sợ bị đau hoặc sợ có thai) dẫn đến việc hạn chế khoái cảm của đàn ông khiến họ không thể đạt được ngưỡng xuất tinh.

Quan hệ tình dục không hài hòa khiến cánh đàn ông khó đạt đến ngưỡng xuất tinh.

Quan hệ tình dục quá nhiều

Một số trường hợp do quan hệ tình dục quá nhiều cũng có thể dẫn tới rối loạn chức năng xuất tinh khiến khi quan hệ không thể xuất tinh được.

Thủ dâm

Thủ dâm trong thời gian dài có thể gây ra chứng không xuất tinh. Do cường độ kích thích khi thủ dâm nhiều hơn so với khi giao hợp nên trung khu xuất tinh đã quen với sự kích thích mạnh của thủ dâm, dẫn đến việc có thể không đạt được đến ngưỡng xuất tinh khi giao hợp. Mặt khác, do ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, người thủ dâm thường có tâm lý mặc cảm, xấu hổ nên cũng có thể ức chế việc xuất tinh.

Ngoài ra một số nguyên nhân về sức khỏe khác cũng có thể dẫn tới tình trạng không xuất tinh được:

- Mắc các bệnh và chấn thương hệ thần kinh: một số người chịu tổn thương thùy não và tủy sống có thể dẫn đến hiện tượng không xuất tinh.

- Thiếu máu: một số yếu tố gây thiếu máu như phẫu thuật cắt thần kinh giao cảm thắt lưng hay bóc tách hạch sau phúc mạc có thể làm tổn thương dây thần kinh và khiến các quý ông không xuất tinh được.

- Các bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục: như phì đại dương vật, hẹp bao quy đầu hoặc bao quy đầu dài quá mức với lỗ bao quy đầu hẹp, chấn thương dương vật, cương cứng, vết sẹo, xơ hóa đầu dương vật, v.v... có thể khiến nam giới không đạt được tới trạng thái “thăng hoa”.

- Rối loạn nội tiết ở nam giới có thể gây ra các bệnh đái tháo đường, suy tuyến yên, cường giáp, v.v... từ đó gây rối loạn xuất tinh.

Một số nguyên nhân khác như sử dụng các loại thuốc hạ huyết áp, thuốc an thần hoặc thuốc chẹn adrenaline, v.v... cũng như việc lạm dụng rượu bia hoặc ma túy trong thời gian dài cũng sẽ gây ra hiện tượng không xuất tinh.

Ngoài việc khiến cho nam giới không đạt được khoái cảm thăng hoa khi quan hệ tình dục, chứng không xuất tinh còn có thể dẫn đến một số căn bệnh nguy hiểm khác cho cơ thể:

Bệnh về tuyến tiền liệt

Nếu nam giới thường xuyên cố tình kìm hãm xuất tinh để duy trì thời gian quan hệ tình dục lâu dài có thể gây xung huyết, sưng tấy cơ quan sinh dục và tuyến tiền liệt, lâu dần có thể gây nên bệnh viêm tuyến tiền liệt.

Liệt dương

Chậm xuất tinh dẫn đến việc cơ quan sinh dục mệt mỏi quá độ do trạng thái hưng phấn kéo dài, lâu dần sẽ dẫn đến ức chế chức năng cương cứng của dương vật, hậu quả dẫn đến liệt dương.

Mộng tinh

Kìm chế không xuất tinh dẫn đến việc tinh dịch không xuất ra ngoài được tích tụ lại quá nhiều, lúc này ngoại trừ một lượng nhỏ có thể tự phóng thích ra ngoài thì phần lớn chỉ có thể đào thải ra bằng phương pháp phóng tinh. Để giải phóng lượng tinh dịch này, cơ thể phải có những cơ chế thích hợp, do đó những “giấc mơ ướt” thường xuyên xảy ra để nam giới có thể “phát tiết” ra ngoài.

Viêm túi tinh

Việc nhịn không xuất tinh khi quan hệ tình dục thường sẽ khiến túi tinh bị giãn nở, các mao mạch túi tinh bị vỡ ra dẫn đến hiện tượng viêm túi tinh.

Chứng không xuất tinh còn tiềm tàng rất nhiều các vấn đề về sức khỏe khác ở nam giới

Hiện tượng không xuất tinh được ở nam giới ngoài việc khiến cho không đạt được thỏa mãn trong đời sống tình dục mà còn có thể dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác, đặc biệt là vô sinh. Do đó nếu gặp hiện tượng này, người bệnh nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để thăm khám và có phương án chữa trị theo chỉ định của bác sĩ.

