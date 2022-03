Cháu bé F0 4 tháng tuổi gặp họa sau 1 tuần kiêng tắm, chuyên gia chỉ rõ sai lầm từ bố mẹ

Sau khoảng 1 tuần kiêng tắm vì mắc Covid-19, da bé xuất hiện mụn nước nhiều, da khô, đóng vảy. Do sợ là biến chứng của hậu COVID-19, mẹ bé đã gọi điện cho bác sĩ nhờ tư vấn.

Theo lời kể của mẹ bệnh nhi gọi đến cầu cứu bác sĩ ở Viện Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khoảng 1 tuần mắc Covid-19, trên da bé xuất hiện mụn nước nhiều, da khô, đóng vảy. Lo sợ là biến chứng của hậu COVID-19 nên mẹ bé đã gọi điện cho bác sĩ nhờ tư vấn.

Tình trạng viêm da của bệnh nhi sau 1 tuần kiêng tắm

Qua thăm khám, Bác sĩ Hà Đình Bổng cho biết ông nhận thấy trẻ có tình trạng da khô, lỗ chân lông và chân tóc viêm nặng, đóng vảy tiết bã. Khi khai tiền sử, thì được biết gia đình đã kiêng tắm cho bé 6 ngày nay. Bác sĩ nhận định do không được tắm nên dẫn tới tình trạng viêm da. Nếu không xử trí sớm, da trẻ sẽ bị nứt, bong vảy, nổi mụn mủ, có thể gây nhiễm khuẩn ngoài da, nhiễm khuẩn tụ cầu, liên cầu... rất nguy hiểm.

Bác sĩ Bổng cho hay trong quá trình tư vấn cho F0 điều trị tại nhà, bác sĩ đã gắp rất nhiều trường hợp trẻ viêm da nặng do cha mẹ kiêng tắm cho con. Một số trường hợp bé vừa khỏi Covid-19, gia đình hỏi con bị viêm da có phải do hậu Covid-19 hay không. Nhưng tình trạng này không liên quan gì tới hậu Covid-19 mà chỉ do những ngày trước đó cha mẹ không tắm cho con.

Trẻ khi mắc Covid-19 thường bị sốt nên mồ hôi tiết ra nhiều càng làm da mất nước nhanh. Trẻ giai đoạn từ sơ sinh đến 6 - 7 tháng tuổi có làn da yếu ớt nên cần được tắm rửa sạch sẽ. Trường hợp của bệnh nhi trên, bác sĩ tư vấn cho mẹ dùng sữa tắm dịu nhẹ để tắm cho con, kết hợp kem dưỡng ẩm thoa ba lần mỗi ngày. Sau 5 ngày, tình trạng viêm da của trẻ được cải thiện.

Theo BS Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm – Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, thực tế, tắm rửa giúp giải phóng các tế bào da chết, làm thông thoáng da, cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi, cải thiện lưu thông máu, cải thiện tinh thần, cải thiện giấc ngủ. Bởi vậy, việc tắm rửa để đảm bảo vệ sinh cơ thể là cần thiết, miễn sao cần tắm đúng cách.

Với người mắc Covid-19 nên tắm cách ngày một lần, tắm nhanh. Chuyên gia lưu ý không nên tắm quá muộn sau 22h đêm, tốt nhất là trước 18h, không nên tắm ở nơi có gió lạnh, không nên tắm khi quá đói hoặc quá no. Thời gian tắm thích hợp 5 -10 phút.

Người bệnh có thể tắm bằng nước lá xông (sau khi xông xong), pha thêm nước ấm vừa đủ hoặc sử dụng muối tắm thảo dược. Tắm xong cần lau khô người trước khi mặc quần áo, lau kỹ và sấy khô tóc.

Bên cạnh đó, người bệnh cần tránh ra ngoài trời gió, ở trước quạt hay điều hòa ngay sau khi tắm. Massage sau tắm để làm giãn các mạch máu lại để da ấm lên.

