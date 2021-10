Bác sĩ khuyên tuyệt đối không ăn, uống 5 món để qua đêm này

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Có một số loại thực phẩm nếu không bảo quản đúng cách, đặc biệt để qua đêm sẽ cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe.

Gần đây, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam tiếp nhận một nam bệnh nhân 20 tuổi nhập viện trong tình trạng bất tỉnh do co giật. Qua những xét nghiệm ban đầu và tìm hiểu thói quen ăn uống của bệnh nhân, bác sĩ chẩn đoán bị viêm màng não do ăn cua để qua đêm có chứa độc tố histamine.

Bác sĩ tại đây cho biết, trong hầu hết các trường hợp đều không nên ăn cua đã chín qua đêm. Cua ghẹ rất giàu đạm, chất béo, vitamin, cholesterol và nhiều loại khoáng chất khác, rất dễ bị biến chất trong điều kiện nhiệt độ cao khi hâm nóng lại. Sau khi để qua đêm và hâm nóng, những chất này sẽ sinh ra độc tố, làm tăng gánh nặng cho ruột và dạ dày, đe dọa tới sức khỏe con người.

Cua ghẹ để qua đêm rất nguy hiểm khi tiêu thụ. (Ảnh minh họa)

Cua ghẹ nói riêng và hải sản nói chung thuộc nhóm thực phẩm không nên để qua đêm. Thông thường, hải sản đã chín nếu để vài tiếng ở nhiệt độ thường cũng khiến cho các chất bên trong biến đổi do có sự xâm nhập của vi khuẩn. Trong khi đó, cua ghẹ rất giàu đạm, dễ phân hủy, dù có bảo quản trong tủ lạnh cũng khó ức chế sự hình thành của những vi khuẩn gây hại.

Ngoài cua ghẹ, sau đây là một số loại thực phẩm khuyến cáo không nên để qua đêm, mọi người cần chú ý:

1. Nước trà

Khi nước trà để qua đêm, hầu hết các vitamin đã bị mất đi, mùi vị cũng bị biến đổi. Chất đạm và đường trong nước trà trở thành dưỡng chất để vi khuẩn thuận lợi sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc biệt, các axit tannic còn lại trong nước trà sẽ giống như một chất oxy hóa tác động mạnh mẽ đến ruột và dạ dày, người bị gút hoặc người có lượng axit uric cao trong máu nhất định cần tránh. Tốt nhất, nước trà để qua đêm nên đổ đi, chỉ nên uống trà sau khi pha từ 4 đến 6 phút.

2. Nước sôi

Một số chuyên gia đã phát hiện ra rằng, hàm lượng nitrit trong nước sôi cao hơn trong nước lọc. Khi đun sôi hoặc đun lại nhiều lần trong 24 giờ, hàm lượng nitrit tăng lên đáng kể. Nước sôi để nguội sau 24 giờ có hàm lượng nitrit gấp 1,3 lần lúc vừa đun.

Nitrit có thể tạo thành nitrosamine gây ung thư trong cơ thể người. Vì vậy, tốt nhất mọi người nên uống nước sôi nấu trong ngày, không nên uống loại nước đã đun quá lâu.

3. Canh nấm tuyết (mộc nhĩ trắng)

Nấm tuyết là một loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng nhưng khi để qua đêm, những dưỡng chất này sẽ giảm đi và sinh ra các thành phần độc hại. Vì nấm tuyết chứa nhiều nitrat hơn nên nếu để qua đêm và hâm nóng lại, nitrat sẽ bị khử thành nitrit do sự phân hủy của vi khuẩn.

Khi mọi người uống món canh này, axit nitrơ sẽ tự nhiên đi vào hệ tuần hoàn máu. Hồng cầu có chứa hemoglobin, vận chuyển một lượng lớn oxy cơ thể cần. Thế nhưng, axit nitrơ sẽ làm oxy hóa hemoglobin bình thường trong cơ thể thành methemoglobin, cản trở việc vận chuyển oxy trong máu. Điều này có thể dẫn đến chức năng tạo máu của cơ thể trở nên bất thường.

4. Trứng luộc

Nhiều người rất thích ăn trứng luộc kiểu lòng đào khi lòng đỏ trứng vẫn chưa chín hoàn toàn. Mặc dù kiểu ăn này mang lại cảm giác ngon miệng nhưng khi để qua đêm, chất béo và chất đạm rất dễ bị biến tính và bị vi khuẩn xâm nhập vào. Khi tiêu thụ, nó có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, làm xuất hiện các triệu chứng như chướng bụng, tiêu chảy…

5. Rau xanh luộc

Các loại rau xanh lá rất giàu nitrat, khi nitrat bị nấu chín, không được tiêu thụ ngay, sau khoảng thời gian dài nó sẽ chuyển sang nitrit – một chất gây ung thư rất nguy hiểm. Đặc biệt, các loại rau xanh như cải bó xôi, cần tây… càng không nên để qua đêm. Đối với rau xanh, tốt nhất nên ăn trong vòng 2 – 3 tiếng sau khi nấu.

Ngoài ra, các loại rau luộc nếu để qua đêm hàm lượng vitamin sẽ giảm đáng kể. Rau luộc nên càng ăn sớm càng tốt, nếu để lâu các loại vi khuẩn sẽ phân hủy trong rau, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Cho dù bảo quản rau luộc trong tủ lạnh cũng không đảm bảo an toàn.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/chang-trai-bi-viem-mang-nao-khi-an-cua-bac-si-khuyen-5-mon-nay-khong-nen...Nguồn: https://baogiaothong.vn/chang-trai-bi-viem-mang-nao-khi-an-cua-bac-si-khuyen-5-mon-nay-khong-nen-de-qua-dem-d529287.html