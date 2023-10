Cắt trĩ tại nhà, người đàn ông ngoài 50 tuổi suýt chết

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho ca bệnh được chẩn đoán mắc uốn ván.

Bệnh nhân là ông Đ.V. N , 53 tuổi ở Hoà Bình. Ông N. có tiền sử khỏe mạnh. Tuy nhiên, trước khi nhập viện một tuần ông N. có nhờ người quen tự cắt trĩ tại nhà. Sau cắt trĩ, ông xuất hiện tình trạng cứng hàm tăng dần, khó nói, khó nuốt, khó há miệng, ăn uống kém.

Người đàn ông cắt trĩ tại nhà.

Ông nhập viện tại địa phương và được chẩn đoán mắc bệnh uốn ván.

Do tình trạng bệnh nặng, ông được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng co giật, cứng hàm và được chẩn đoán uốn ván toàn thể. Hiện tại, bệnh nhân đang được an thần, thở máy.

Theo các bác sĩ, uốn ván là bệnh nhiễm trùng – nhiễm độc do vi khuẩn Clostridium tetani gây nên. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương dưới dạng nha bào.

Các vết thương có thể nhỏ như gai đâm, đinh dâm, xước da, dập móng, ngoáy tai, xỉa răng, bấm lỗ tại…hoặc các vết thương to, rộng nhiều ngóc ngách gặp trong lao động, tai nạn giao thông, gãy xương hở, bỏng sâu…thậm chí có thể gặp khi nạo thai, sau mổ đường tiêu hoá, cắt trĩ, cắt rốn với dụng cụ bị nhiễm bẩn.

Bệnh uốn ván có thể gặp trên toàn cầu, ở mọi lứa tuổi, có thể quanh năm, đặc biệt ở những quốc gia phát triển nông nghiệp, điều kiện vệ sinh kém.

Bệnh uốn ván không có miễn dịch tự nhiên nên tất cả những người chưa được tiêm vắc xin phòng uốn ván đều có thể bị bệnh.

Bệnh uốn ván nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể tiến triển nhanh sang tình trạng co cứng, co giật toàn thân, suy hô hấp, ngưng thở. Điều trị các ca uốn ván nặng cũng đòi hòi quá trình chăm sóc tích cực, thở máy kéo dài, nhiều biến chứng nguy hiểm. Hiện nay, cách thức phòng ngừa uốn ván tốt nhất vẫn là tiêm vắc xin dự phòng và xử lý đúng cách đối với các vết thương có nguy cơ nhiễm vi trùng uốn ván.

