Cảnh giác với 'thủ phạm' chuyên tấn công 'núi đôi' chị em trẻ

Chủ Nhật, ngày 19/08/2018 16:00 PM (GMT+7)

U xơ tuyến vú là một dạng khối u lành tính, bệnh rất hay gặp ở phụ nữ lứa tuổi 20-30 tuổi và có thể phát triển, thay đổi theo nội tiết tố của bệnh nhân.

Theo PGS.TS Phạm Đức Huấn – Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội, u xơ tuyến vú là một dạng khối u lành tính, thành phần gồm các tế bào, mô liên kết (trong đó chủ yếu là xơ). Bệnh rất hay gặp ở phụ nữ lứa tuổi 20-30 tuổi và có thể phát triển, thay đổi theo nội tiết tố của bệnh nhân. Biểu hiện của u xơ tuyến vú là các khối tròn, rắn nằm ở một hay nhiều vị trí trong tuyến vú. Nhiều bệnh nhân thường có cảm giác đau tức hoặc tự sờ thấy u.

Hiện nay có các phương pháp giúp chẩn đoán u xơ tuyến vú bao gồm siêu âm, có độ nhạy cao do mô vú người trẻ khá đặc, dễ phát hiện trên siêu âm Doppler màu. Chụp mammography được chỉ định (đối với người trẻ) trong một số trường hợp nghi ung thư vú, hoặc có nguy cơ cao đối với ung thư vú (tiền sử gia đình có gen ung thư vú). Sinh thiết giúp xác định bản chất tế bào học của khối u.

PGS. Huấn cho biết, điều trị u xơ tuyến vú bằng VABB được lựa chọn cho bệnh lý nơi vú lành tính, hạn chế tối đa thương tổn cho người bệnh. Sau khi gây tê để vô cảm tại chỗ, các bác sĩ sẽ tiến hành đưa lưỡi kim có lòng hút áp lực âm vào khối u. Lưỡi kim được điều khiển cắt các khối u tự động thành các mảnh nhỏ và hút ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Với phương pháp này, vết chọc ngoài da hầu như không nhìn thấy sau một vài tuần do đầu kim có kích thước chỉ 4mm. Đồng thời giảm thiểu chấn thương mô vú lành, tránh để lại các vết sẹo và co kéo bên trong do không phải bóc tách mô vú để bộc lộ tổn thương như phẫu thuật. Thời gian tiến hành trung bình chỉ khoảng 30 phút. Bệnh nhân hầu như không đau, không phải nằm viện và có thể đi làm ngay hôm sau.

Theo các chuyên gia, trước đây để loại bỏ u vú, cần phải trải qua nhiều bước với phương pháp phẫu thuật cổ điển, đường rạch da dài, đau và phải dẫn lưu máu tụ ra ngoài, thời gian hồi phục có thể kéo dài cả tháng, có thể sẽ để lại những di chứng ảnh hường đến tuyến sữa. Với cách điều trị bằng sinh thiết có hỗ trợ hút chân không thì gần như tránh được những phiền toái trên cho người phụ nữ.