Căn bệnh khiến diễn viên phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” phải chống chọi suốt 6 năm nguy hiểm đến mức nào?

Chủ Nhật, ngày 10/04/2022 19:00 PM (GMT+7)

Ung thư tuyến tiền liệt nếu được phát hiện sớm thì có thể điều trị thành công và không để lại di chứng sau này.

Sir Ian McKellen nổi tiếng với các vai diễn “Chúa tể của những chiếc nhẫn” được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2006. Tại thời điểm phát hiện bệnh, nam diễn viên đã phải điều trị suốt 6 năm để ổn định lại sức khỏe mặc dù hiện tại ông vẫn trong quá trình giám sát tích cực. Sau điều trị, Sir Ian McKellen vẫn tiếp tục nhận đóng các vai diễn trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: X-Men: Days of future past, The hobbit: the battle of the five armies, Mr. Holmes, Beauty and the Beast…

Ung thư tuyến tiền liệt là gì?

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến ở nam giới, xảy ra ở tuyến tiền liệt, một tuyến nhỏ có hình dạng giống như quả óc chó có chức năng sản xuất dinh dịch, vận chuyển và nuôi dưỡng tinh trùng. Nhiều bệnh ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm và chỉ giới hạn bên trong tuyến tiền liệt, không gây hại nghiêm trọng cho các cơ quan khác. Tuy nhiên, vẫn có một số loại ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm và cần điều trị để ngăn chặn sự lây lan. Việc phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt khi còn ở bên trong tuyến tiền liệt sẽ giúp việc điều trị trở nên dễ dàng hơn mà không để lại di chứng.

Triệu chứng

Ung thư tuyến tiền liệt tiến triển nặng có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng như:

- Khó đi tiểu

- Giảm lực khi đi tiểu

- Có máu trong nước tiểu

- Có máu trong tinh dịch

- Đau nhức xương khớp

- Giảm cân không lý do

- Rối loạn cương dương

Nguyên nhân dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt

Các bác sĩ cho rằng, ung thư bắt đầu khi các tế bào trong tuyến tiền liệt phát triển những thay đổi trong DNA của chúng. Các tế bào bất thường tích tụ lại tạo thành một khối u có thể phát triển để xâm lấn các mô lân cận. Theo thời gian, một số tế bào bất thường có thể vỡ ra và lây lan (di căn) đến các bộ phận khác của cơ thể.

Các biến chứng

Ung thư di căn: Ung thư tuyến tiền liệt có thể lây lan đến các cơ quan lân cận, chẳng hạn như bàng quang hoặc di chuyển qua mạch máu, hệ thống bạch huyết đến xương hoặc các cơ quan khác. Ung thư tuyến tiền liệt di căn đến xương có thể gây đau và gãy xương. Một khi ung thư đã di căn thì vẫn có thể điều trị nhưng khả năng chữa khỏi không cao.

Tiểu không kiểm soát: Cả ung thư tuyến tiền liệt và cách điều trị đều có thể gây ra chứng tiểu không kiểm soát. Điều trị chứng tiểu không kiểm soát tùy thuộc vào mức độ và khả năng cải thiện theo thời gian. Các lựa chọn điều trị có thể bao gồm: thuốc, ống thông tiểu và phẫu thuật.

Rối loạn cương dương: Rối loạn chức năng cương dương có thể do ung thư tuyến tiền liệt hoặc do phương pháp điều trị như: phẫu thuật, xạ trị hoặc điều trị bằng hormone.

Cách phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt

Chọn một chế độ ăn uống lành mạnh với đầy đủ trái cây và rau quả: Ăn nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt. Trái cây và rau quả chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng có thể góp phần cải thiện sức khỏe của bạn.

Chọn thực phẩm tự nhiên thay vì thực phẩm bổ sung: Hãy chọn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tự nhiên thay vì sử dụng thực phẩm chức năng để duy trì lượng vitamin hợp lý cho cơ thể.

Tập thể dục hầu hết các ngày trong tuần: Tập thể dục giúp nâng cao sức khỏe tổng thể của bạn, duy trì cân nặng và cải thiện tâm trạng tối ưu.

Nói chuyện với bác sĩ về ung thư tuyến tiền liệt: Nếu bạn có nguy cơ cao bị ung thư tuyến tiền liệt, hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn các phương pháp phòng ngừa cũng như điều trị phù hợp.

