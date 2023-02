Cách đơn giản giúp kéo dài cuộc yêu

Kéo dài cuộc yêu nhờ ăn nhiều rau củ quả

Ăn nhiều rau củ quả là một cách kéo dài thời gian quan hệ. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng đa số nam giới có thói quen ăn nhiều rau củ quả có khả năng quan hệ lâu hơn trong những lần quan hệ so với những người ít ăn những loại thực phẩm này. Tại sao lại như vậy? Lý do là bởi những người ăn nhiều rau và trái cây sẽ có sức chịu đựng hơn do cơ thể được cung cấp nhiều dưỡng chất, đặc biệt là kali.

Kéo dài cuộc yêu nhờ giữ tinh thần thoải mái

Stress chính là kẻ thù của cương dương. Khó có thể cương lúc đang stress vì khi ấy cơ thể phân bố nguồn máu tập trung vào những cơ quan quan trọng để đối phó stress.

Ảnh minh họa.

Ngủ đủ giấc là cách kéo dài cuộc yêu

Một trong những cách kéo dài thời gian quan hệ là cải thiện chất lượng giấc ngủ. Theo một nghiên cứu cho thấy, nam giới nếu chỉ ngủ dưới 5 tiếng trong một đêm sẽ có nguy cơ cao bị suy giảm nồng độ testosterone. Điều bạn cần làm là đảm bảo giấc ngủ của mình được kéo dài từ 7–8 tiếng để có thể thúc đẩy và tăng chất lượng hoạt động tình dục của bạn.

Kiểm soát hơi thở

Hồi hộp, hơi thở kém cũng khiến cho cuộc yêu khó kéo dài được. Hít thở sâu, đều đặn là một trong những cách quan trọng giúp nam giới giữ tinh thần thoải mái, cung cấp đủ oxy cho cơ thể và tăng sức bền.

Tập trung vào màn dạo đầu để kéo dài cuộc yêu

Tập trung vào màn dạo đầu là cách kéo dài thời gian quan hệ. Đôi khi bạn cũng có thể làm người phụ nữ của mình đạt cực khoái trước bằng nhiều cách mà chưa cần xâm nhập. Điều này vừa giúp giảm bớt căng thẳng cho cả hai trong những lần ân ái, vừa giúp duy trì sự cương cứng lâu hơn.

Duy trì cân nặng lý tưởng

Nhiều nghiên cứu cho thấy thừa cân béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp. Đây là các bệnh gây tổn hại thần kinh và mạch máu trong cơ thể nếu không được điều trị, kiểm soát tốt. Rối loạn cương là một trong những biểu hiện sớm của biến chứng mạch máu từ tăng huyết áp và đái tháo đường.

Tập thể dục đều đặn

Duy trì tập thể dục đều đặn giúp nam giới giữ nồng độ testosterone ổn định, nhờ vậy ham muốn, sức bền khi quan hệ cũng ổn định theo.

Chọn bao cao su phù hợp

Chọn bao cao su phù hợp là một cách kéo dài thời gian quan hệ. Hầu hết các nhà sản xuất bao cao su lớn thường sản xuất ra những loại bao cao su dày hơn, có tác dụng giảm mài mòn và do vậy giúp bạn kéo dài thời gian quan hệ hiệu quả hơn.

Tránh sử dụng các chất kích thích

Các chất kích thích, đặc biệt là hút thuốc lá gây tổn hại tế bào nội mô mạch máu ảnh hưởng chức năng cương cứng.

Thử sức với các bài tập Kegel hoặc các bài tập cho vùng chậu

Những bài tập Kegel có tác dụng giúp bạn kiểm soát bàng quang tốt hơn, tuy nhiên nó cũng có thể giúp duy trì sự cương cứng ở nam giới lâu hơn. Hãy tưởng tượng bạn đang đi tiểu và sau đó cố gắng chặn dòng chảy lại. Lặp lại vòng tuần hoàn này theo thứ tự: thả–giữ–thả trong vòng 10 lần và cố gắng giữ mỗi lần 10 giây. Kiên nhẫn tập luyện bài tập nhỏ này, bạn sẽ thấy tác dụng không ngờ.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cach-don-gian-giup-keo-dai-cuoc-yeu-172230217101032695.htmNguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cach-don-gian-giup-keo-dai-cuoc-yeu-172230217101032695.htm