Cả nước sắp cạn kiệt máu điều trị do ảnh hưởng của đại dịch virus Corona

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 13:26 PM (GMT+7)

Một trong những hệ lụy của dịch virus Corona đến còn nhanh hơn ảnh hưởng thực sự của dịch nCoV và mang nguy cơ đến cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc – đó là “dịch thiếu máu cho người bệnh”.

Cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Nguyên nhân bởi kỳ nghỉ kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, máu là chế phẩm sinh học tuy được dự trữ nhưng có hạn sử dụng rất ngắn, trong khi người bệnh vẫn cần truyền máu trong cả Tết.

Sau Tết Nguyên đán, thêm một nguyên nhân nữa và cũng là mối lo mới – dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đang diễn biến hết sức phức tạp; kéo theo hệ lụy là tình trạng thiếu máu cho điều trị càng trầm trọng hơn.

Tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. (Ảnh: BS Vũ Quang Hưng)

BSCKII. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia cho biết, tình trạng khan hiếm máu cho điều trị cũng xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ…

Theo lãnh đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh (đơn vị đảm bảo cung cấp máu cho hầu hết các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh), lượng máu dự trữ của Bệnh viện vào sáng 1/2 chỉ còn khoảng 4.000 đơn vị, trong khi nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện toàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết tăng đột biến so với các năm trước, mỗi ngày cần 800 – 1.000 đơn vị máu.

Những đơn vị khối tiểu cầu thế này rất cần cho người bệnh, chỉ có thời hạn lưu trữ từ 3 – 5 ngày

Trước Tết, lượng máu do các Trung tâm Máu trên toàn quốc thu nhận được khá cao nhờ sự hỗ trợ tối đa của Chương trình Chủ Nhật đỏ do Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia phối hợp tổ chức cùng sự tham gia nhiệt tình của nhiều đơn vị, tổ chức, trường học và người dân.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, lượng máu dự trữ hiện đã cạn kiệt và những đơn vị máu còn lại cũng đã cận hạn sử dụng, không thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Nhiều lịch hiến máu đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng đã bị các đơn vị từ chối, trì hoãn trước nỗi lo ngại về ảnh hưởng của dịch bệnh; dẫn đến lượng máu dự kiến tiếp nhận trong những ngày tới cũng chỉ vài chục đến vài trăm đơn vị mỗi ngày. Con số này quá ít so với nhu cầu 2.500 – 3.000 đơn vị máu cần cung cấp cho các bệnh viện mỗi ngày ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chỉ Minh, chưa kể các địa phương khác trong cả nước.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã thực sự ảnh hưởng đến việc tổ chức hiến máu. (Ảnh: Công Thắng)

Tình hình thời tiết giá rét, tâm lý e dè hiến máu đầu năm và đặc biệt là tình hình bùng phát dịch viêm đường hô hấp do nCoV đã làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu nguồn cung cấp máu cho người bệnh ở tất cả các bệnh viện do thiếu người hiến máu.

Theo BSCKII. Phạm Tuấn Dương, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã thực sự ảnh hưởng đến việc tổ chức hiến máu của nhiều cơ quan, đơn vị. Nếu không có thêm lịch hiến máu, với số lượng bệnh nhân nhập viện để khám chữa bệnh lại đang tăng lên từng ngày sau kỳ nghỉ Tết, thì nguồn dự trữ máu ở tất cả các cơ sở y tế đều ở mức đe dọa, không còn đảm bảo khả năng cấp cứu, điều trị.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có công văn báo cáo Bộ Y tế để được phép huy động vận động nhiều người hiến máu song song với tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Viện cũng kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia HIẾN MÁU (đặc biệt là NHÓM O, NHÓM A) và HIẾN TIỂU CẦU; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu.

Người dân có thể mang theo giấy tờ tùy thân đến các địa điểm sau để tham gia hiến máu: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ). Các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội ở địa chỉ: 26 Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm), 132 Quan Nhân (quận Thanh Xuân) và số 10, ngõ 122 đường Láng (quận Đống Đa); từ 8h đến 17h các ngày thứ 2 đến thứ 7, bắt đầu từ ngày 4/2 (11 tháng Giêng). Các điểm hiến máu theo thông báo của các cơ sở tiếp nhận hiến máu ở các địa phương.

