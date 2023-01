BV Việt Đức: Số ca tai nạn giao thông do rượu bia giảm mạnh

Trong khi các năm trước, số cấp cứu do tai nạn giao thông chiếm 70-80% trong tổng số ca đến cấp cứu.

Trong 4 Tết Quý Mão (từ ngày mùng 1 đến mùng 4), tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 521 trường hợp, trong đó số cấp cứu do tai nạn giao thông là 256 ca, trong đó có 64 ca chấn thương sọ não.

Cụ thể, trong 4 ngày Tết Quý Mão, tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 521 trường hợp, trong đó số cấp cứu do tai nạn giao thông là 256 trường hợp. Số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông cũng giảm gần nửa so với mọi năm, với 64 ca trong 4 ngày qua.

Bệnh nhân cấp cứu tại BV Việt Đức.

Đặc biệt, số ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu giảm mạnh. Những năm trước đó, trên 50% số ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu, năm nay, tỉ lệ này còn từ 15-20%.

Bệnh nhân mới nhất là nam thanh niên 23 tuổi bị chấn thương nặng vùng hàm mặt. Tai nạn xảy ra khi anh đang chạy xe thì gặp ổ gà nên phanh gấp, bị ngã vào cột mốc đường. Trước đó, nam thanh niên này có đi liên hoan, có uống rượu nhưng không uống nhiều. Nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Một điều may mắn là năm nay, số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông cũng giảm xuống nên không xảy ra quá tải ở khu vực phòng mổ, quá tải máy thở.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông không uống bia rượu, đội mũ bảo hiểm đầy đủ, làm chủ tốc độ để tránh các rủi ro trên đường. Các tai nạn ở đường quốc lộ, cao tốc... chấn thương thường rất nghiêm trọng do xe đi với tốc độ nhanh.

Nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, phòng chống những nguy cơ bệnh tật, tai nạn nguy hiểm và các hậu quả xã hội khác, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền và lễ hội, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên lạm dụng rượu bia, đặc biệt không uống khi tham gia điều khiển các phương tiện giao thông, khi vận hành máy móc, có thai hoặc đang cho con bú, đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn hoặc có các tình trạng bệnh lý phải tránh đồ uống có cồn.

Bộ Y tế cũng cho biết, sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 8.095 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, chiếm 36,3% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 18,5%; có 182 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 20 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

